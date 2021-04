“Creía que yo le vomitaba las tortas”: Yanina Latorre reveló el origen de su enemistad con Maru Botana

Pese a los intentos de reconciliación por parte de la cocinera, Yanina Latorre fue tajante y reveló el origen de su histórica enemistad con Maru Botana .

“Me encantaría que un día abra su corazón y pida disculpas porque tiene hijos. Fuimos compañeras de la facultad de primero a quinto año. Yo estaba de novia con un chico hermoso llamado Marcelo, un rugbier amigo del hermano de ella. La conozco de toda la vida”, comenzó a explicar Latorre en “Los ángeles de la mañana” (El Trece).

Según Yanina, ambas mujeres dejaron de ser amigas porque Maru le hacía bullying.

“Vos (por Maru Botana) tenías un problema personal con mi cuerpo que era flaco, me hacías bullying y me dejaste sin mis amigas. Ella tuvo problemas de peso en la secundaria, yo no lo sabía porque siempre la conocí así, pero hacía mucho para estar delgada, siempre tuvo un montón de problemas de alimentación”, dijo la esposa de Diego Latorre.

“Hace 30 años, la anorexia y la obesidad eran temas muy tabúes. Yo era muy flaca, más flaca que Lola y un día estaba sentada comiendo una de esas tortas ricas que ella hace (porque todos los sábados y domingos nos juntábamos a estudiar) y delante de todo el grupo de amigas dice: ‘¿Vos me vas a hacer creer a mí que venís acá con ese cuerpito de 40 kilos y que te comés todas estas tortas y después no vas a tu casa y vomitás? Chicas, esta se hace la que come y lo único que hace es vomitar para sacar novios’”, reveló Yanina.

Maru Botana evita asociar la pelea con Yanina Latorre con el bullying: “Siento que empezó en un Bailando”

La periodista no quiere reconciliarse. “Me fui llorando y ese día me quedé sin amigas porque ella las convenció desde el resentimiento. Terminé quinto año en la facultad recibiéndome de contadora pública y de licenciada en administración igual que ella, sin saludarnos. Ninguna me habló nunca más, me quedé sola, sin amigos. O sea, me dejó de hablar porque era flaca y creía que vomitaba sus tortas. Me arruinó la adolescencia”, lamentó.

Por su parte, Maru Botana dijo días atrás en “Los mammones” (América TV) que se tomaría un café con Yanina, pero no asoció el origen de la rivalidad a la etapa de estudio. “Siento que empezó en un ‘Bailando’”, mencionó sobre la pelea con la panelista.