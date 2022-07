Conocé a Mili y Ana Oviedo, las mendocinas de La Voz Argentina que están en Las Batallas

Ana y Milagros Oviedo, son de Rivadavia, tienen 21 y 23 años y desde el 2020 que cantan juntas conformando el Dúo Maracapiel. Las participantes completaron el team Soledad para subirse al ring en Las Batallas.

Las jóvenes brillaron arriba del escenario con carisma y soltura haciendo notar la química que hay entre ellas. En la previa de la audición, las chicas hicieron hincapié en que: “Muchas veces no nos entendemos en otras cosas, pero en la música sí”.

“Venimos de una familia que la música siempre estuvo de por medio. Comenzamos cantando en la iglesia y después seguimos en los talleres de música del colegio. En vez de ir al gimnasio, íbamos a los talleres, nos escapábamos”, agregaron.

Ana y Mili, interpretaron un hermoso remix, que habían escuchado durante uno de sus ensayos, y con el que sabían que la romperían en el escenario. La canción era una mezcla de “Tutu”, de Camilo y “Piel canela”.

Apenas iniciada la audición, Ricardo Montaner y Soledad se dieron vuelta, y se los vio disfrutando desde el comienzo del tema, no solo por la originalidad, sino también por la encantadora voz de las rivadavienses.

Montaner quedó encantado y en su devolución les dijo que le haría escuchar la versión a su yerno: “Me encantó esa versión que hicieron, esa mezcolanza fue espectacular”. En tanto, mau y Ricky agregaron: “Es muy original, sentí que era muy distinto”.

Más allá de los elogios de Ricardo, las hermanas ya habían confesado antes de subir el escenario a quién elegirían: “Si giran los cuatro, tenemos un poco pensado y un poco no. Lo elegiríamos en el momento. Pero creo que iríamos por Soledad”.

La Sole le enseñó a las chicas a revolear el poncho.

Y en el Team de Soledad, la cantante explicó: “Necesitaba un dúo porque ya tenía uno, y la verdad es que a mí me gusta pensar las batallas un poquito más balanceadas. Y me parece que, cuando hay un solista y un dúo, no se da. Estoy pensando, no sé si va a terminar así... Pero el repertorio me pareció extraordinario y la forma de cantar me pareció interesante. También recordé mis comienzos”.

¿Las hermanas Oviedo le dijeron que “no” al jurado de La Voz Argentina?.

Las hermanas mendocinas interpretaron un mashup de Piel Canela y Tutu, y una vez finalizada su presentación, también cantaron Soy pan, soy paz, soy más.

Una vez terminada la última interpretación, los coaches pidieron “otra”, pero para sorpresa de todo, las cantantes respondieron que no. “Es muy difícil cantar en dúo”, indicó Milagros.

Soledad quedó sorprendida con la respuesta. “Muchas veces cuando les pedimos que cantan, se enganchan y siguen, siguen y siguen. ¡Pero ustedes son el caso contrario! ¡Un poquito y ya está!”, expresó la folclorista.

Ana y Milagros Oviedo explicaron lo sucedido a Los Andes

“Fue una sorpresa que nos pidieran otra canción porque nunca había pasado que pidieran tres y eso fue todo un halago porque quiere decir que les gustó”, confesaron las hermanas.

Y agregaron, “particularmente estábamos muy nerviosas frente a semejantes artistas y sabiendo que nos iban a ver millones de personas, en ese momento nos bloqueamos”. En cuanto a cantar otra canción mencionaron: “Hay cosas que para un dúo son más complejas, eso sumado a que ambas estábamos enfermas y aún así cantamos una segunda canción”.

Ana y Milagros Oviedo

“Somos jóvenes y es un ambiente nuevo para nosotras, los nervios nos jugaron en contra, pero nunca fue nuestra intención ofender a nadie, ni faltar el respeto”, expresaron las chicas y mencionaron que para ellas el momento se vio de una manera divertida: “Todo se vivió de una manera divertida tanto con el jurado como con el público que se encontraba allí”.

“La gente que nos conoce sabe que somos muy tímidas y de a poquito vamos aprendiendo. Volvemos a pedir mil disculpas por los malentendidos y agradecemos a las personas que nos estuvieron apoyando y lo siguen haciendo”, finalizaron las rivadavienses.