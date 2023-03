Con vestido corto, Ximena Capristo puso tan cerca la cámara de su retaguardia que regaló un primerísimo plano

Ximena Capristo dejó boquiabiertos a sus seguidores con un video de su último vestido para La noche de los Ex, en Gran Hermano, en el que se grabó con la cámara pegada a su parte de atrás.

“Look mundialista. Me gustaría saber si con o sin cinturón…. ¿Ustedes qué dicen??? Lo que si como siempre ame mi #look de hoy #mundialista”, escribió Ximena haciendo referencia a su look este jueves, el día del amistoso entre Argentina y Panamá.

En el clip, Capristo aparece luciendo un vestido corto azul, pero lo que más llamó la atención fue lo cerca de su cuerpo que empezó grabando la cámara.

La exvedette Ximena Capristo regresó a la televisión argentina como parte del reality show Gran Hermano.

Fue convocada a “La noche de los ex”, donde sorprendió con sus diferentes looks. La artista es conocida por su carácter imponente y su sensualidad, y ha logrado brillar en el programa gracias a sus bien elegidos outfits.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

La artista siempre ha estado presente en la mente de los argentinos, especialmente por su amor por Gran Hermano, por lo que no dudó en aceptar la propuesta de ser parte de las noches de análisis conducidas por Robertito Funes Ugarte y otros ex participantes.

Capristo cuenta con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, a los que regala fotos infartantes.

Ximena Capristo maravilló con otro vestido híper corto y se robó todas las miradas

Capristo saltó a la fama en 2001 como participante de Gran Hermano, donde se enamoró de Gustavo Conti.

Después de salir del reality, encontró trabajo en el teatro y ha seguido siendo una figura destacada en los medios. Hoy en día, es panelista de Telefe y una prolífica usuaria de Instagram.

Capristo es una figura en las redes, donde comparte gran parte de su vida y enloquece a sus seguidores con sus imágenes cargadas de belleza y sensualidad.

Por ejemplo, para una gala de Gran Hermano, eligió un vestido de brillos con franjas celestes y blancas y la cintura al descubierto, lo que cautivó a los televidentes y a sus seguidores en las redes.

Se vistió con los colores de Argentina

Ximena Capristo

Ximena Capristo

Ximena Capristo disfrutando de la playa