Con una tremenda pose, Florencia Peña sedujo con un corpiño blanco y un short de jean diminuto

Florencia Peña lo hizo de nuevo, publicó un adelanto de su contenido más picante que comparte en una famosa plataforma para adultos. La famosa conductora posteó una postal muy sensual en corpiño blanco y short de jean diminuto.

La actriz fue una de las primeras famosas en animarse a participar de este tipo de sitio de contenido sin censura.

Florencia Peña

Flor Peña es la estrella número uno de DivasPlay en Argentina, y día a día, comparte material que deja boquiabiertos a sus seguidores.

Florencia Peña súper sensual.

Esta vez, en su cuenta de Instagram, publicó una foto posando en el atardecer, muy sexy, vistiendo prendas muy pequeñas, dejando una prueba contundente de sus espectaculares curvas.

Flor Peña deja la conducción de LPA y contó los motivos

La actriz Florencia Peña anunció que dejará la conducción de “LPA” (La Puta Ama), el programa que se emite diariamente en las noches de América.

“Como se darán cuenta, el suceso de ‘Casados con Hijos nos está dejando de cama a todos. Un poco a partir de esta situación decidí terminar el programa LPA a fin de mes”, sostuvo en su cuenta de Instagram.

“Es difícil compatibilizar tanto trabajo, pensé que iba a poder, pero son dos cosas con mucha energía. Nos ha dado muchas satisfacciones, fue un grupo divino y nos divertimos mucho”, explicó.

Florencia Peña en LPA.

“Hicimos muchas locuras que no se hacen tanto en la tele. Pero no puedo seguirlo en este momento, no sabría cómo hacerlo”, señaló.

La conductora agradeció a las autoridades de América y hasta dejó la puerta abierta para un posible regreso.

“Hicimos muchas locuras que no se hacen tanto en la tele. Pero no puedo seguirlo en este momento, no sabría cómo hacerlo”, señaló.

Flor Peña

La conductora agradeció a las autoridades de América y hasta dejó la puerta abierta para un posible regreso.

Peña llegó a la programación de América tras un paso por Telefe que cerró en marzo pasado cuando se despidió del magazine “Flor de equipo” donde debutó en el 2020 como conductora.