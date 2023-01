Florencia Peña posó con un bikini ultra cavada y lució como una diosa

Florencia Peña volvió a publicar adelantos de su contenido más picante que comparte en DivasPlay. La conductora posó en una postal en blanco y negro con una bikini que dejó su silueta al descubierto.

La actriz y conductora fue la primera de las famosas en animarse a participar de las plataformas de contenido sin censura.

Flor Peña es la estrella número uno de DivasPlay en Argentina, y día a día, comparte material que deja boquiabiertos a sus seguidores.

Como lo hizo este viernes al postear una foto en blanco y negro, donde se pudo apreciar su figura envidiable a sus 48 años.

Flor Peña posó en bikini y enamoró en las redes

Flor Peña deja la conducción de LPA: los motivos

La actriz Florencia Peña anunció que dejará la conducción de “LPA” (La Puta Ama), el programa que se emite diariamente en las noches de América.

“Como se darán cuenta, el suceso de ‘Casados con Hijos nos está dejando de cama a todos. Un poco a partir de esta situación decidí terminar el programa LPA a fin de mes”, sostuvo en su cuenta de Instagram.

Florencia Peña desde AméricaTV posando en una mini fit de la marca Noche Oficial

“Es difícil compatibilizar tanto trabajo, pensé que iba a poder, pero son dos cosas con mucha energía. Nos ha dado muchas satisfacciones, fue un grupo divino y nos divertimos mucho”, explicó.

“Hicimos muchas locuras que no se hacen tanto en la tele. Pero no puedo seguirlo en este momento, no sabría cómo hacerlo”, señaló.

La conductora agradeció a las autoridades de América y hasta dejó la puerta abierta para un posible regreso.

“Fue muy lindo, una experiencia muy hermosa y le agradezco mucho a América que me haya dejado hacer un programa ese: ‘La Puta Ama’, que nadie se atrevió a hacer”, agregó.

“Siempre es un hasta luego, pero ahora siento que frenar un poco y dedicarme a ‘Casados...’”, manifestó al despedir ese “año hermoso, alegre y lleno de humor”.

Flor Peña, en su programa #LPM

Peña llegó a la programación de América tras un paso por Telefe que cerró en marzo pasado cuando se despidió del magazine “Flor de equipo” donde debutó en el 2020 como conductora.