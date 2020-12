Con una bikini muy pequeña y acompañada de su novio, Miriam Lanzoni festejó la llegada de diciembre

Activa en las redes sociales Miriam Lanzoni volvió a llamar la atención en su cuenta de Instagram al compartir una serie de fotos jugadas con su novio Christian Halbinger.

Al costado de la pileta, la rubia jugó con su pareja y festejó la llegada del último mes del año: “Así te recibimos diciembre” comentó Miriam y el posteo superó los 7 mil “me gusta”.

Miriam Lanzoni en redes

Con una colaless con estampado de animal print, Lanzoni incendió Instagram y sus casi 300 mil seguidores no podían creer la pose de su actriz favorita.

Con cientos de emojis de fuegos y bombas los followers escribieron en el posteo: “Dioses”, “Fuego total”, “Que hermosa pareja y que viva el amor”, “Para Fantino que lo mira por TV”, “Un fueeeeeego soooon”, “Siempre divinos”, entre otros.

Miriam Lanzoni en redes

Sin trabajo en el año por la pandemia del coronavirus, la modelo estuvo siempre presente en las redes poniendo la mejor cara a la situación. Recientemente escribió: “Vos me decís DESAFÍOS, y se me pone la piel de gallina y por mis venas corre veneno invencible baby! Que esta vida no es una, sino miles!”.