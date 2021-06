Con un rotundo cambio de look, Úrsula Corberó le dijo adiós a su estilo “La casa de Papel”

Úrsula Corberó finalmente se despidió de su característico pelo corto. Es que la actriz terminó de rodar hace un tiempo la última temporada de La Casa de Papel, y aprovechando que ya no se tenía que poner en la piel de Tokio, decidió dejar crecer su cabello.

Fue así que e su cuenta de Instagram, la actriz compartió fotografías donde se la ve disfrutando del verano europeo en Ibiza junto a sus amigas. “La vida salvaje”, escribió junto a una serie de fotos en las que se la ve relajada en la playa y posando para la cámara.

En cuanto a lo laboral, la novia del Chino Darín terminó de grabar la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix, que estará dividida en dos volúmenes que se estrenarán el 3 de septiembre y el 3 de diciembre, respectivamente. “Fin de una etapa. Joder qué viaje. Voy a echar muchísimo de menos a mis compis”, expresó el pasado 15 de mayo en sus redes sociales, junto a algunas fotos del rodaje.

En lo personal, Úrsula esta muy feliz con su noviazgo consolidado con el hijo de Ricardo Darín. La pareja se conoció en 2015 durante el rodaje de la serie La embajada, en donde hacían de pareja. A principios de abril de 2016 dieron a conocer públicamente su relación y al final de ese año compartieron unas vacaciones en Miami. “Estoy muy contenta, ¿se me nota? Él es divino, no me había pasado nunca estar trabajando y que surja el amor así pero hay cosas que son inevitables, suceden y hay que tratarlas con naturalidad”, contó en aquel momento la actriz.