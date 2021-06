Gustavo Conti mandó al frente a Ximena Capristo sobre un tema sensible entre las parejas

Ximena Capristo y Gustavo Conti protagonizaron un divertido video donde él la manda al frente a su esposa sobre un pedido muy particular. En sus redes sociales, el ex Gran Hermano publicó las imágenes donde directamente y en primer plano expone a la actriz sobre algo que al parecer se torna frecuente en esa pareja.

La pregunta puntual de Gustavo fue: “Cuando bajaste la escalera qué me pediste, que te dé qué cosa”. Y, ella, muy tentada de la risa contestó: “No sé qué te pedí, no me acuerdo”. “Plata”, le contesta el actor y, ahí es cuando ella le reconoce: “Es que la encanutás, yo tengo cero peso”.

“Que yo la encanuto, qué mentira”, finalmente dice Gustavo a la respuesta de la bailarina. Fue en ese momento que aparece en la escena su pequeño hijo, Félix y sus papás cambiaron rotundamente de tema festejando la llegada del niño a los brazos de su mamá.

Nueva etapa de la pareja

El año pasado, Gustavo y Ximena vivieron una crisis matrimonial importante y luego de varias ideas y vueltas, la morocha perdonó a su marido y regresaron. Según ella confesó en aquel momento: “Quizás es feo lo que voy a decir pero si no hubiera tenido a Félix no sé qué hubiera pasado. En la reconciliación, él tuvo mucho que ver. Yo hago las cosas por él”.

Pero al parecer, esos tiempos tormentosos quedaron en el pasado y hoy disfrutan de una nueva oportunidad en familia.