Con las lágrimas a flor de piel, Gladys La Bomba Tucumana difundió un mensaje sobre su hermana fallecida

Hace unos días Olga Jiménez, hermana de Gladys “La Bomba” Tucumana , falleció luego de pasar varias semanas internada por coronavirus. Desde ese entonces, la cantante tropical se tomó un tiempo y guardó silencio, inmersa en un profundo dolor, según Primicias Ya.

Ahora, en Instagram, Gladys compartió un emotivo posteo y un video para referirse por primera vez a este tema. “Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su cariño y respeto”, precisó.

Y luego, entre lágrimas, grabó un video para hablarle a sus seguidores: “Todavía no puedo, la gente que me sigue necesitaba un agradecimiento de mi parte. Agradecerles a todos, en este momento sentí entrar acá para agradecerles”.

“Hoy pasé nueve noches que mi hermana se fue porque otra palabra no me sale, no me acepto. Es muy duro para mi hablar esto, me cuesta”, expresó.

Finalmente, Gladys, cerró: “Quiero agradecerles por haberme acompañado y soportado mi silencio. Nunca pensé que podía pasar, uno cree que no... Mi hermana del alma ya no está más, llena de vida y amor”.