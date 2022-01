Con 103 años, falleció Clotilde Badalucco, la mamá de Nacha Guevara

Nacha Guevara y toda su familia están de luto tras el fallecimiento de Clotilde Badalucco, su madre de 103 años. La mujer murió por causas naturales y estaba junto a su nieto, el reconocido Ariel del Mastro, director de teatro y musicales.

Según Tomás Dente ella “estaba muy enferma” y quien confirmó la triste noticia fue el hijo mayor de Nacha, en una comunicación exclusiva con “TN Show”. Ariel tenía una relación entrañable con su Tata, como le decía, y confió que partió de este mundo agarrada de su mano.

“Ver que nos vamos a convertir en eso es duro”, reveló Del Mastro. Badalucco tuvo una participación en “Vino para vos” para dejarle un mensaje a Ariel quien estaba en el programa como invitado.

Fue justamente en dicha emisión que el director y primer nieto de Clotilde reveló que su abuela tenía mucho carácter: “Es dura. No sé como madre porque la otra vez escuché que mi vieja no estaba muy de acuerdo. Cosas de ella porque le pertenece a ella y no creo que todo tenga que ser tan mediático, pero conmigo fue muy afectuosa y siempre estuvo”.

Y justo así el hijo de Nacha Guevara hizo visible el vínculo casi inexistente entre Nacha y su madre.

Falleció la madre de Nacha Guevara, tenía 103 años

La mala relación entre Nacha Guevara y su mamá Clotilde Badalucco

Clotilde Badalucco falleció a los 103 años y su hija, Nacha Guevara, aún no dice nada al respecto y quizá no lo haga nunca porque ellas no eran cercanas. De hecho, en una declaración reciente, la artista confió: “No tuve la mejor madre, tuve una madre maltratadora, tuve una madre muy difícil y tuve un padre abandonador que se fue cuando yo tenía seis meses”.

La mujer de piel blanca impecable y cabello pelirrojo conoció a su progenitor a los 46 años por lo que aseguró que “hay muchas fracturas desde muy temprano”.

Falleció la madre de Nacha Guevara, tenía 103 años

En otra entrevista, Nacha reveló haber nacido en “una familia humilde y completamente disfuncional” y en “PH” explicó que con su mamá había “un vínculo complicado desde la infancia y así será hasta el final de nuestros días”.