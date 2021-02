Como en 1999: Shakira volvió a mostrarse con cabello rojo y dejó en claro que nunca envejece

Shakira decidió volver en este 2021 al cabello rojo, tal como supo lucirlo e imponerlo como tendencia en 1999. En aquel entonces, la cantante colombiana había lanzado el videoclip de “Ojos así”, uno de sus mayores clásicos, así como su MTV Unplugged, que pasaron al recuerdo de varias generaciones.

A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, la cantante colombiana mostró un fugaz video promocionando su perfume Dance Midnight, uno de los tantos que ha lanzado. Allí, deseó un Feliz Día de San Valentín y mostró nuevamente su larga cabellera colorada, además de un vestuario azul repleto de brillo, que hizo sospechar a los fanáticos por el rodaje de un nuevo video musical.

“Feliz día, reina, no olvides lanzar música”, “Parece como un set donde estaría grabando algo” y “Shakira Isabel, ¿tú quieres matarme de un infarto?” fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Shakira.

Shakira volvió al pelo rojo en este 2021

Por supuesto, los usuarios no tardaron en hacer comparaciones de fotos de la creadora de “Ciega sordomuda” en 1999 y en 2021. Y, para sorpresa del mundo, la diferencia entre las postales es mínima: no parece que hayan pasado más de dos décadas. Sabido es que Shakira no suele usar maquillaje en exceso y prefiere arreglarse bastante sencilla, por lo que habla de su acertados cuidados de belleza a los 44 años.

Mientras tanto, y a la espera de nueva música, Shakira sigue disfrutando del éxito de “Girl Like Me” , su colaboración con el grupo Black Eyed Peas. En dos meses, el video ya supera las 260 millones de reproducciones en YouTube, mientras que figura en el top 40 de lo más escuchado a nivel mundial en Spotify .