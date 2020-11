Claribel Medina brilla en la pista del “Cantando por un Sueño” (El Trece) junto a su hija y en estos días invitada al programa “LAM” sorprendió a todos al contar que no tiene una buena relación con su ex y padre de sus dos hijas Pablo Alarcón.

“Cuando la relación terminó me pregunté si podía quedarme a vivir aquí y no extrañar a mi familia en Puerto Rico. Perol lo mismo me pasaría allá, porque amo este país desde el momento que llegué. Amo los dos países. Pero con Pablo nos llevamos más o menos, nos respetamos mutuamente pero no es que nos de alegría vernos”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Tenemos formas muy distintas de ver la vida. Quizás un día las llevaba a la escuela y de repente, en la puerta, se me ocurría que podíamos ir al campo a andar a caballo. E íbamos. Y Pablo llamaba un poco enojado. No soy irresponsable, pero él es más conservador” dijo la actriz a Ángel de Brito.

Esta semana Claribel estuvo invitada al ciclo del Nueve “Hay que Ver” y volvió a hablar de la relación con su ex: “No tenemos una buena relación con Pablo y es lamentable. Muchas cosas no se resolvieron con el paso de los años y tenemos maneras distintas de ver la vida…Me molesta que con el paso de los años no haya resuelto la relación de dos personas que tuvieron dos hijas. Creo que tiene que ver con nuestras propias debilidades y bajezas, nuestra fragilidad e inmadurez o nuestra falta de compasión hacia el otro. El tiempo pasó y no se resolvió”, dijo visiblemente molesta la participante del Cantando.

“Yo me hago cargo de lo que hice mal, intenté todo lo posible hasta que bajé los brazos. Ya solté algo que se lo tengo que dejar al universo. Y si no pudimos estar en una mesa charlando hasta ahora, hay que soltar”, agregó y para finalizar dijo: ″No necesito que me pida perdón por nada. Siento que la energía no fluye. No espero nada de él y él nada de mí. Quizá faltó una mejor comunicación entre nosotros".