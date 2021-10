Charlotte y Alex Caniggia al banquillo: comenzó un juicio contra los hermanos por un escándalo en un boliche

No todo es glamour, redes sociales y televisión para Charlotte y Alex Caniggia. Por estos días, los mellizos son noticia porque comenzaron las audiencias del juicio que los acusa de disturbios en un boliche de Carlos Paz en 2017.

Los hijos de Mariana Nannis están acusado de causar lesiones leves y amenazas luego de participar de una discusión que se les fue de las manos.

Cuatro años después de lo sucedido, la Justicia dio comienzo a la audiencia realizada en la Cámara N° 9 del Crimen de la ciudad cordobesa.

Fabián Esperón, Alex Caniggia y Charlote Caniggia, atendiendo sus problemas con la Justicia. (Gentileza Pablo Layús)

En el hecho, ocurrido en la reconocida disco “Keops” los hijos de Claudio Paul “El Pájaro” Caniggia habían coincidido con el periodista Pablo Láyus quien en ese momento era el movilero “Intrusos”.

De acuerdo con la denuncia, el ex participante de “MasterChef Celebrity 2″ habría mantenido una fuerte pelea con un guardia de seguridad del lugar en donde no faltaron empujones y gritos.

Layus fue testigo de lo ocurrido y hasta terminó con su celular roto por los forcejeos.

Según las cámaras del seguridad del lugar, el celular habría sido roto por Charlotte quien lo tiró al piso y esa acción complica a los mediáticos.

Alex está imputado por lesiones leves y agravios contra el personal de seguridad del boliche y Charlotte y su representante Fabián Alberto Esperón, están acusados de daño y coacción.

“Es una causa imbécil, una causa inútil, no hubo nada. No va a haber condena porque nadie hizo nada, es una causa que ni fú ni fá. Nos hacen venir por cholulaje de la Justicia de Córdoba, nada más, si no fuéramos Caniggia no habría ninguna causa”, dijo Alex en declaraciones a Radio Universidad.