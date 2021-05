Charlotte Caniggia tuvo su primer duelo en “La Academia” y deslumbró la pista con un baile muy jugado

Charlotte Caniggia se encontraba entre las sentenciadas en el primer duelo de “La Academia”, y para quedarse eligió con su equipo una puesta más arriesgada al ya realizado baile con cubos. Por tratarse de un nuevo formato, fueron muchas las opciones para elegir, entre las que se encontraban baile, canto, actuación y hasta imitación.

En la previa al baile, la hermana de Alex adelantó que iba a realizar un striptease, lo que despertó las expectativas tanto de los que asistían de forma presencial a la gala, como la de los televidentes: “Agarrate Catalina Dlugi, agarrate Catalina...todas las Catalinas”, bromeó Marcelo Tinelli segundos previos a la tan esperada “coreo”.

La mediática arrancó la danza aparentando ser una secretaria, mientras que su partener, Nacho gonatta, interpretaba a un hombre de negocios, recreando ambos los personajes protagonistas de la película taquillera “50 Sombras de Gray”, conocida mundialmente por no ser apta para todo público y que está conformada de 3 partes.

Cumpliendo su promesa, el baile fue adquiriendo poco a poco tintes sensuales que derivó en un polémico final, contrastando ampliamente con la pareja de Lourdes Sanchez y Chato Prada, quienes optaron por una coreografía más infantil.

Finalmente, Charlotte fue la segunda figura en ser salvada del primer duelo, donde el veredicto final del jurado determinó que sea el cantante de Los Auténticos Decadentes, Cucho Parisi, el primer eliminado del nuevo formato de Showmatch.

Caniggia seguirá una semana más en el certamen, donde se espera más polémica como la del pasado martes, donde protagonizó un tenso cruce con la miembro del jurado Pampita: “Sí, tuve un encuentro ahí con Pampita y no me gustó”, haciendo alusión a su participación como panelista del programa de Ardohain Pampita Online.

Por su parte, la modelo se excuso diciendo que no fue ella la del problema, pero Charlotte, no tan convencida, cerró el tema: “Igual no me quiero pelear con Pampita, Marce”.