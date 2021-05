Charlotte Caniggia sufre por la irreconciliable pelea entre Alex y su papá

Hasta el momento sigue en pie la contienda judicial entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia. En medio del divorcio la familia entera sufrió la división de los padres. De hecho cada uno de los hijos tomó una postura diferente al respecto. El mayor de los tres, Axel tomó partido por su padre, a quien se siente muy cercano junto a su familia.

Sin embargo, Alex, el mellizo de Charlotte, optó por apoyar a su madre, Mariana Nannis en todo lo que respecta el conflicto, sobre todo y a partir de la tercera en discordia, quien es la actual pareja del Pájaro Caniggia.

No obstante, Charlotte tuvo siempre una postura más dialoguista y optó por llamarse al silencio sobre el tema en los medios. Para ella es un sueño que todos vuelvan a estar juntos como antes y puedan al menos compartir en una misma habitación. Algo totalmente alejado de la realidad actual.

Por su parte, la influencer aseguró que con quien siente que mantiene un vínculo más cercano es con su hermano mellizo: Alex. “Hablamos siempre, hacemos videollamadas todos los días, me llevo muy bien”, aportó sobre la relación que tiene con su hermano. “Es el más cercano de mi familia”, indicó haciendo relación a que ella intentó separarse del conflicto porque llegó a causarle mucho estrés y malestar.

“Yo me llevo bien con mi mamá y con mi papá. Hablo siempre, la mejor; son mi familia obviamente”, defendió su postura.

Finalmente, remarcó que está en desacuerdo con llevar el conflicto al plano mediático y que le gustaría que su padre y su hermano pudieran reconciliarse. “Prefiero no intervenir, no me gusta; entre la familia no está bueno pelearse y menos públicamente”, dijo en Teleshow.

Los mellizos Caniggia en la televisión Argentina