Charlotte Caniggia reveló que está incómoda en “Masterchef Celebrity 3″

“Masterchef Celebrity 3″ lleva solo días en la pantalla de Telefe y de a poquito van apareciendo internas entre los famosos participantes de esta edición. Además del rating que no levanta y de la creatividad que va haciendo la producción para que el programa se coloque entre los más vistos.

Charlotte Caniggia es una de las competidoras que más se destaca, no mucho por sus habilidades culinarias sino por los atuendos que escoge para ir a cocinar cada una de las noches que le toca. Nunca pasa desapercibida.

Tras esquivar la eliminación que vimos el día lunes, la hermana de Alex Caniggia comenzó la nueva semana con las mejores de las energías pero en medio de sus peripecias para preparar el plato de la consigna, Santiago del Moro notó una avivada.

Charlotte le pidió el cambio de estación a sus compañeros del fondo para así estar más tranquila y no aparecer en pantalla todo el tiempo de la competencia. El conductor de “MasterChef Celebrity″ le llamó la atención y la blonda confió: “No me gusta estar adelante porque siento más presión”.

Charlotte Caniggia y una confesión íntima de Masterchef Celebrity 3

Bajo la mirada atenta de Del Moro, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis siguió con su motivo del cambio de lugar para cocinar: “Me da vergüenza adelante”.

Claro, nadie de los presentes le creyó y con ironía lanzaron: “Sos re tímida. Se te ve muy tímida” y Damián Betular, fiel a sí mismo, hizo sus clásicos gestos ante la cámara. Y la hicieron adelantarse.

Jueves de última chance en “MasterChef Celebrity 3″

Este jueves se llevará a cabo la noche de los delantales grises, en la que los famosos cocinarán para tratar de escapar del domingo de eliminación, la segunda de la tercera temporada.

Tras su desempeño de la semana, hoy veremos cocinar en las estaciones a Cathy Fulop, Luisa Albinoni, Charlotte, Mery del Cerro, Paulo Kablan, Héctor Enrique, Titi Fernández y Denise Dumas.

Recordemos que el primer famoso en quedar fuera de la competencia fue el actor y humorista Jose Luis Giogia.