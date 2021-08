Chano recibió una llamada de Alberto Fernández tras ser dado de alta

La noticia de que finalmente Chano Moreno Charpentier fue dado de alta dio un respiro de la situación. El ex cantante de Tan Biónica pasó dos semanas internado en el Sanatorio Otamendi luego de ser baleado por un policía.

La situación se descontroló. Chano intentó atacar a un policía en medio de un brote psicótico “como consecuencia del consumo de estupefacientes”, a lo que este reaccionó disparándole.

El cantante dio a conocer la noticia de su alta a través de un video. "Me recuperé milagrosamente." web

En el día de ayer se conoció un video del cantante dando la noticia de que había sido dado de alta. “Hola, queridos amigos, soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente, gracias a todo su plantel de médicos. Me han tratado como nunca me trataron en un hospital en mi vida”, dice en la grabación.

Y aunque finalmente se le otorgó el alta, Chano reveló que comenzará con un tratamiento contra las adicciones. “Tengo que ponerme en primer lugar y curar mi adicción a las drogas, por eso me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento donde necesito mucho respeto”, aseguró.

Desde sus palabras, pidió paciencia y tranquilidad, agradeciendo el apoyo otorgado por parte de sus seguidores y los medios.

Entre aquellos que se comunicaron con el cantante, una de las figuras que más resaltó fue la de Alberto Fernández. El presidente de la Nación se comunicó vía telefónica con el vocalista.

Chano comenzará su rehabilitación en un centro especializado. web

Alberto no perdió oportunidad de hacerle llegar su apoyo y la invitación a compartir un momento cuando él se haya recuperado. También hablaron sobre música y su estadía en la clínica.

El caso de Chano ha generado miles de posturas y repercusiones a lo largo de estas dos semanas. El conflicto con la policía, las declaraciones de su madre, la recuperación del cantante y la adicción a las drogas han sido algunos de los tópicos puestos en tela de juicio.