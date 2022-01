Chano Charpentier compartió su número telefónico en Twitter: “Siempre contas conmigo”

La noche del lunes sorprendió a los fanáticos de Chano Moreno Charpentier luego de que el artista publicara su número telefónico en su cuenta oficial de Twitter.

Tras haberse recuperado de un año complejo donde fue baleado y temía por su salud, el músico dio vuelta la página y dio espacio a sus fans a que formen parte de esta nueva etapa de su carrera y su vida.

Así es que el haber retomado sus redes sociales le permitió volver a conectarse con sus seguidores, a quienes les dio un gran pase de confianza. “Cuando te sientas sol@ y cuando no. Siempre contas conmigo”, escribió simple pero profundo el artista seguido de su número telefónico.

Chano dio a conocer su número y habló con decenas de fans, además de recibir más de 45 mil mensajes en su teléfono.

Los fanáticos de inmediato se sumaron a esta movida y mensajearon, llamaron, cantaron, se rieron y conversaron con su ídolo. Los videos de las llamadas rápidamente ocuparon la red social, y más tarde fue el artista quien extendió su mensaje.

¿Por qué lo hizo?

Luego de haber hablado con más de 60 familias y recibir más de 40 mil mensajes de parte de sus fanáticos, el artista compartió un video en su perfil donde explicaba el por qué de esta acción.

“Hola amigos y amigas, bueno ya corté de atender llamadas por el día de hoy. Me mandaron más de 49 mil Whatsapp, hablé con más de 67 de ustedes, familias, novios, novias, les grabé saludos, les toqué canciones inigualables en el piano”, comenzó diciendo el artista.

Y continuó: “Con el correr de las llamadas, me di cuenta que este no era un servicio que yo hacía para ustedes, sino que yo me llevaba la mejor parte…”, dijo y rápidamente recibió mensajes de amor y aliento de parte de sus seguidores y fans.

“Yo necesitaba hacer esto para ser mejor persona, mejor hombre, mejor compositor, mejor persona. Y me di cuenta que estaba haciendo lo mismo que hace 15 años cuando los llamaba para Año Nuevo y Navidad porque estaban solos”, dijo recordando.

Y finalizó haciendo una reflexión: “A fin de cuentas, mi vida es un largo camino que recorro junto a ustedes y cada vez soy más feliz. Mañana voy a seguir atendiendo, les aviso cuándo”.