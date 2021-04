Celos en puerta: Lizy Tagliani aseguró que va a apoyar en todo a su ex

Hace una semana trascendió el estado de salud de Lucas Tissera. El ex de Lizy Tagliani dio detalles del difícil momento que atraviesa por padecer cáncer.

Se trata del músico y ex Gran Hermano que estuvo en pareja con la conductora en 2016. “Después de tantos estudios y tanto silencio cobarde de mi parte, quiero decir que hace un tiempo me diagnosticaron cáncer. Es una guerra que no sé si voy a ganar, pero prometo darle batalla”, reveló Tissera.

Por tal motivo, Lizy no tardó en mostrar su costado amable que la caracteriza e indicó en la revista Paparazzi que está al tanto de la situación. Al parecer, ambos mantienen trato pese a la fallida relación, en vista de la grave situación del músico.

“Ya hablé con él, por supuesto. No tengo para decir, porque no quiere que hable del tema”, adelantó la conductora del Precio Justo sobre los detalles que no pudo precisar del asunto.

“Estoy en contacto con Lucas y tiene todo mi apoyo para lo que necesite”, dijo la artista que por “respeto” a su ex no accedió a más declaraciones.

¿Podría haber celos?

Leo Alturria es el novio actual de la actriz y conductora Lizy Tagliani. Si bien se trata de una situación delicada por la que tiene que transitar su ex, las fibras íntimas se remueven en toda pareja cuando aparecen “los fantasmas del pasado” y hay cosas que no comprende el corazón.