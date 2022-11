Celeste Muriega le giró a la cámara y posó en microbikini sobre la arena para delirio de todos

Celeste Muriega volvió a compartir algunos momentos de lo que fueron sus vacaciones por la Riviera Maya, donde aprovechó para hacer una producción fotográfica sobre la arena.

Celeste Muriega disfrutó de un descanso en Playa del Carmen junto a su novio Christian Sancho y desde allí, hizo algunas producciones de fotos para una marca de bikini que levantaron temperatura.

Gracias a ser bailarina, Celeste Muriega se fue haciendo conocida en los medios de comunicación y esto le permitió, por ejemplo, aparecer en el programa de Marcelo Tinelli.

Celeste Muriega subió las temperaturas desde las playas de México.

Por otro lado, en los últimos años, se convirtió en una influencer de redes sociales. Cada vez que comparte algo sus posteos llegan a miles de likes y comentarios.

Uno de los contenidos que más muestra Muriega, justamente son partecitas de su actuación en la obra “SEX: viví tu propia experiencia”.

Allí fue que Celeste Muriega y Christian Sancho se conocieron a finales del año pasado, como compañeros en la obra líder.

Celeste Muriega y Christian Sancho jugaron en la bañera

En esta oportunidad, Muriega y Sancho frenaron con sus actividades con la obra para tomarse unos días en Playa del Carmen, México.

Y Celeste aprovechó para hacer una producción fotografica sobre la arena, con una pose de espaldas en bikini y con las piernas abiertas que se llevó todas las miradas.

Celeste Muriega reveló la propuesta de matrimonio que le hizo Christian Sancho

Celeste Muriega y Christian Sancho ya se encuentran con los preparativos de boda y así lo contaron en la Noche del Domingo.

“Estábamos en la obra de teatro y en el medio de cuadro y cuadro me tira ‘¿Vos te casarías conmigo?’, de la nada...”, contó Celeste.

“Yo me quedo y le digo ‘Pero pará, ¿Me lo estás preguntando porque te querés casar de verdad o me estás tanteando?’. Yo quería saber, porque capaz estaba re ilusionada y después nada que ver”, dijo la actriz.

“Y ahí es cuando me dice ‘A mí me gustaría casarme con vos’... y bueno, casi me desmayo, se me cayó la tanga, lo único que tenía puesto”, agregó.

Sancho explicó por su parte: “Vamos a hacer un compromiso pronto. Eso me pareció súper honesto del uno hacia el otro”.

“Yo nunca me casé en mis 47 años de vida, y esta es la primera que lo siento, porque eso no se piensa sino que se siente, es así”, añadió.