Catherine Fulop cocinó en remera pero sin corpiño y dejó sin palabras al marcársele todo

Catherine Fulop presumió de su delantera mientras realizaba una comida en su casa, y un detalle de su remera negra llamó la atención en las redes sociales.

Cada mañana, la actriz venezolana publica en sus stories de Instagram la intimidad de su cotidaneidad, en donde lo fitness ocupa un gran lugar.

Además del típico video alentando a sus seguidores a entrenar, este jueves Cathy posteó un mini clip cocinando desde su casa.

Y lo que generó revuelo fue que lució una remera negra con un escote pronunciado, pero se notó que no traía corpiño debajo.

Catherine Fulop posó con un vestido apretado con el que enseñó su delantera

El Festival de Viña del Mar se realiza este fin de semana y con ello, se retrocede en la memoria a las reinas de belleza que han pasado por el evento.

Uno de los casos más destacados es el de Catherine Fulop, la modelo y actriz venezolana que se convirtió en candidata a la corona en la versión del 2009, en la que terminó llevándose el título de reina.

A pesar de que en un principio, Catherine no quería aceptar la candidatura, finalmente se convenció y resultó ganadora, obteniendo el premio gracias a la votación de la prensa.

Años después, Fulop recordaría que se sentía “¿cómo?, ¿reina de qué? Yo ya pasé por eso, no me digan que debo ser reina”. Sin embargo, su belleza y su figura esbelta no dejan de impresionar, incluso hoy en día.

Actualmente, a sus 57 años, Catherine sigue involucrada en el modelaje y en el fitness, cuidando su cuerpo y mostrándolo con orgullo en sus redes sociales.

Recientemente, la actriz publicó en su cuenta de Instagram un video con decenas de fotos con el mismo vestido negro, en diferentes poses y con diversos accesorios.

En estas imágenes, Catherine demuestra que la edad es solo un número y que sigue siendo una de las mujeres más hermosas del continente.

Catherine Fulop subió las temperaturas en Instagram

