Las fotos de Catherine Fulop como reina de Viña del Mar y su icónico piscinazo a los 44 años

La actriz y conductora Catherine Fulop goza de una fama que trasciende fronteras. Tiempo atrás, fue la reina del festival de Viña del Mar, certamen que en este 2023 cumple 62 años.

En febrero de 2009, la venezolana llegó a Chile para ser jurado en aquella edición del festival de Viña del Mar. Sin embargo, nunca imaginó lo que vendría luego: reina de la belleza y un “piscinazo” histórico para la televisión chilena. Según cuenta el diario trasandino La Cuarta, a Cathy le empezaron a decir que se postulara al cetro, pero ella dudaba. “¡No, yo ya estoy grande!”, respondía la venezolana a sus 44 años.

Fue en la misma edición en que sobre el escenario de Quinta Vergara se pararon los artistas Juanes, Daddy Yankee, Dinamita Show, Joan Manuel Serrat, La Noche y Santana: el Festival de Viña del Mar 2009. Todo estaba marcado para que entre las estrellas, Catherine Fulop, que hoy tiene 57 años brille más que nadie.

Finalmente Catherine Fulop aceptó participar y fue elegida como reina de Viña del Mar de manera arrasadora. Obtuvo 181 votos por parte de la prensa de espectáculos, siendo la argentina Lucila Vit su más cercana perseguidora, con solo 40 selecciones.

Catherine Fulop fue reina de Viña del Mar en 2009 y su recuerdo sigue vivo.

“En realidad yo venía como jurado, no me había postulado ni nada”, dijo Fulop al recordar aquel momento de fama en Chile. “Y me decían que fuera, y yo ‘¡no, ya estoy grande!’. En ese momento, tenía 40 y pico, ya sentía ‘¿cómo?, ¿reina de qué?, yo ya pasé por eso, no me digan que debo ser reina’”. En cualquier caso, “fue súper divertido y, cuando me eligieron casi unánimemente, fue muy emocionante”, sentenció años después la madre de Oriana Sabatini.

“Tengo muchos recuerdos, como cuando salía en las mañanas, me perseguía la prensa”, manifestó. “Me acuerdo que un periodista que corría al lado mío en un momento se quedaba agotado”, mientras ella iba “trotando divina”, agregó para la misma entrevista.

Tras la coronación, llegó el “piscinazo” de Catherine Fulop

Después, con el triunfo asegurado, vino el “piscinazo” en el que Catherine Fulop se lanzó de espaldas al agua usando un traje de baño azul. “Fue impresionante, la cantidad de periodistas que había de todo el mundo. O sea, tengo una foto que para mí es así como yo parada con un bikini y todos los fotógrafos”.

