Canta conmigo ahora: los últimos detalles del reality de Marcelo Tinelli

Y un día volvió: Marcelo Tinelli arrancó este lunes con su nuevo ciclo ‘Canta conmigo ahora’, un reality de canto con 100 jurados evaluando a los participantes en vivo. El programa ha generado gran expectativa y es la apuesta fuerte de Canal 13 para competir contra La Voz Argentina, que emite Telefe.

El encargado de dar los últimos detalles sobre la puesta al aire fue el propio Tinelli, quien dio una nota a Telenoche antes del arranque del ciclo.

“Es un formato donde no hay polémica. Puede ser si el jurado no se para y por ahí algún participante pueda decir algo. Pero realmente no hay ninguna polémica en todos los programas que hemos hecho, al contrario, hay muy buena onda entre todos”, detalló el conductor en referencia a cuál será el tono del programa.

Para la apertura del ciclo se espera que la producción sea descollante: Paula Varela aseguró en Socios del espectáculo que estarán un grupo de bailarines, a los que se sumarán Pablo Lescano y Lula Rosenthal, quién cantará una canción de Nathy Peluso.

El formato del reality que estará a cargo de LaFlia parte del del británico All Together Now, un concurso de canto -originado en la BBC- con un jurado de 100 artistas, encabezado por Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Candelaria Tinelli, Manuel Wirzt, El Bahiano y Gladys “La Bomba” Tucumana, entre otros.

Pero a la hora de conformar el panel de especialistas, Tinelli no se privó de nada, ya que se sumarán El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave, El Tirri, Robertino Tarantini, Lula Roshental y el Padre César (el “cura rockero”), entre otros famosos que pueden ser reemplazados de acuerdo a la agenda de los jurados.

Según lo detalló Clarín, el casting en busca de los 192 participantes comenzó el 23 de mayo y recorrió el país. El desafío para ellos será lograr que durante su performance la mayor parte del jurado se levante de sus asientos, presione un botón y cante junto a ellos, para lograr un lugar en el podio de esa ronda diaria.

El estudio mayor de Estudios Baires Polka en Don Torcuato fue hecho a nuevo, en un trabajo de remodelación que incluyó la reconstrucción de los techos para albergar la tribuna de los jurados.

En el caso de la puesta en escena, la parte visual tendrá un apartado más que especial: habrá una cámara de 360° y se emitirá de lunes a jueves, cuando los artistas se presente frente a los evaluadores y cada semana habrá cuatro ganadores. Tras las seis primeras semanas se conocerá a los 26 finalistas. Luego, aseguran, habrá sorpresas.

Emily Lucius será la Host Digital, encargada de mostrar contenidos exclusivos en redes sociales.

Y como en cada regreso, claro, está la expectativa que suele generar la gran apertura del ciclo, con coreos pra todos los gustos y las actuaciones de Pablo Lescano, Lula Rosentahl y Felipe Herrera, detalló dicho medio.