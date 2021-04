Cansado de las críticas, Diego Ramos se refirió a su participación en ´TV Nostra´

Finalmente Diego Ramos habló de su llamativo silencio en el primer programa de “TV Nostra” al mando de Jorge Rial y en la pantalla de América.

Entrevistado por la Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor y panelista se refirió a las burlas y memes luego de su escasa participación en el nuevo ciclo: “Me parece que acá se juegan los prejuicios y los clichés”, comenzó diciendo Ramos que integra el panel junto a Marina Calabró y Angela Lerena. “Ni Jorge (Rial) es el malo ni yo soy tan bueno… las situaciones que pudieron ocurrir en el pasado yo ya las cerré. Entiendo que todos pueden cambiar, y si no es así, pelearla desde adentro”, dijo Diego haciendo alusión a los cruces del pasado con el padre de Morena Rial.

“La tele es un medio de vida, hay que pagar facturas, la gente capaz se cree que es un juego. Yo mirando tele desde mi casa puedo ser el más hijo de puta y prejuicioso que hay. La intención no es ofender a nadie, la intención es pasear por la tv nuestra, yo voy a ser fiel a mí”, dijo y agregó: “Lo que más me remarcó Jorge cuando me llamó es que me divierta”.

Luego, el actor fue consultado sobre las burlas en las redes sociales: “Sé cómo va el programa, sé qué puedo hacer y sé quién soy yo. Ponele que el programa fuera para un lado que a mí no me guste, yo voy a manejarme coherentemente y con fidelidad a lo que soy yo”, manifestó convencido.

“Yo no soy un boludo que no sé dónde me metí y me van a hacer hablar para pelearme con la gente”, expresó el mediático.