Cande Tinelli planteó sus “dudas existenciales” del Covid y cuestionó la eficacia de las vacunas

Cande Tinelli planteó una intensa reflexión en sus redes sociales debido al importante aumento de casos de Covid-19 en las últimos días. Buenos Aires es una de las provincias más complicadas y esto preocupó a la hija de Marcelo Tinelli, quien puso en dudas la vacuna.

La joven cantante se mostró asombrada por los picos de contagios de los últimos días y no dudó a la hora de abrirse con sus millones de seguidores para plantear sus dudas existenciales. Incluso, se sinceró al comentar que siente que se vacunó “al pedo”.

La novia de Coti Sorokin posó pensativa para la cámara y tituló: “Dudas existenciales del Covid”. Y luego compartió su reflexión de fin de año y en medio de la pandemia.

“Estás vacunado para tener anticuerpos, pero igual te contagiás. No caés en terapia intensiva, pero podés asintomáticamente contagiar un montón de gente que también está vacunada o no, que a su vez esa gente ve gente que no sabés si corren algún tipo de riesgo”, comenzó.

Cande Tinelli puso en dudas la eficacia de la vacuna.

Luego continuó: “Por otro lado, el test de antígenos puede darte negativo, pero no te relajes porque puede ser falso negativo, entonces hacete un PCR que te sale 8 mil pesos ya que colapsan los turnos de hisopados gratuitos”.

“Casi todos estamos vacunados, pero hay millones de contagiados con ambas dosis. Estoy re mareada”, lanzó entre preocupada y fastidiada con la situación del coronavirus. Y cerró: “Entonces qué onda, me vacuné al pedo o está bien o qué carajos”.

Cande Tinelli de vacaciones en Punta del Este

Por estos días, la hija de Marcelo Tinelli está vacacionando en la casa de su padre en Punta del Este, junto a toda su familia y a su novio Coti. Días atrás, compartió unas románticas postales del atardecer en la playa junto al cantante, con quien lleva más de un año de relación.

Candelaria puso varios emojis relacionados a la situación como un corazón, unas holas y una gorra para el sol, que acompañaron a las fotos de ella, Coti Sorokin y su perro sobre la arena disfrutando de unos mates.

Cande Tinelli y Coti Sorokin enamorados en Punta del Este, Uruguay.

Cande Tinelli y Coti Sorokin enamorados en Punta del Este, Uruguay.