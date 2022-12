Camila Homs incendió las redes al posar de rodillas en la arena con una trikini tejida para el infarto

Camila Homs fue noticia en los últimos días por su fuerte pelea con Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la que trascendió a través de distintos periodistas de espectáculos. Incluso, el futbolista y reciente campeón del mundo, la habría denunciado en la Justicia.

En medio del escándalo, la modelo hizo las valijas y viajó junto a sus dos hijos, Francesca y Bautista, a Punta del Este. Aparentemente la joven recibirá el año nuevo en Uruguay con amigas y con los pequeños que esta fiesta la pasarán con ella, ya que para Navidad estuvieron con su papá.

Camila Homs en redes.

La joven compatió a través de sus historias de Instagram un poco de sus días en la playa y subió algunas fotos con el mar de fondo que cautivaron a sus más de 758 mil seguidores.

Homs lució una trikini tejida, que en sus zonas íntimas estaba cubierta de una tela para poder lucirla con tranquilidad frente a los niños y las familias que se dieron cita en la misma playa que ella. Pero no perdió sensualidad, ya que dejó ver mucha piel.

Camila Homs en redes.

De rodillas en la arena y con unos anteojos de una exclusiva marca, Camila Homs incendió las redes y en poco más de una hora recibió más de 43 mil “me gustas” de quienes la siguen y están al tanto de sus últimos posteos.

“Bombastic”, “Hermosa. No te dejes amedrentar”, “Lo que se pierde uno... lo disfruta otro... reina”, “Sos hermosa Camí, habla y hundí al escobillón con patas”, “Sos un fuego en Punta Cami”, “Diossss que cambió horrible hizo tu ex!! Sos una DIOSAAAAA”, “Reinaaaaa”, fueron solo algunos de los cientos de mensajes que le dejaron y en la mayoría la apoyaron por su situación con su ex.

Camila Homs

Camila Homs posó frente al espejo con una bikini naranja

A pesar de ya no estar en pareja con De Paul, Camila vivió el mundial como cualquier argentino y algunas horas después, decidió prepararse para la pileta con un look que enloqueció a sus fans.

A través de sus stories de Instagram, la modelo posó frente al espejo con una increíble bikini naranja de dos piezas. Con una mano sobre su rostro y sus curvas preparadas para el agua, Camila publicitó su marca de trajes de baño.