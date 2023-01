Camila Homs encendió las redes con un video apoyada en bikini cavadísima

Camila Homs disfruta de un descanso del conflicto mediático en José Ignacio, Uruguay, y aprovecha para compartir contenido picante en bikini que despierta suspiros en Instagram.

En los últimos días, la blonda eligió pasar el verano en la vecina ciudad de Punta del Este y mostró los mejores momentos para las redes sociales.

En estos días, había surgido el video donde se la vio arengando para que la gente cante una canción ofensiva sobre Tini Stoessel y luego contra De Paul.

Camila Homs, desde Uruguay

Camila Homs

En su perfil de Instagram, Camila Homs se expresa sobre todo, pero los últimos días únicamente lo uso para mostrar sus vacaciones.

Este jueves, Camila Homs posteó un video de espaldas en bikini con un vestidito de playa fucsia que dejó su parte de atrás en primera plana.

Camila Homs viajará a Europa para que sus hijos vean a Rodrigo De Paul

Camila Homs pasa sus vacaciones en José Ignacio, Uruguay, donde les muestra a sus seguidores algunas sugerentes fotografías donde se la puede observar en bikini y se llevó todas las miradas en Instagram.

Pero este no sería el único viaje que la ex del futbolista realizaría, ya que se supo que viajará a Europa a llevar a sus hijos a que se reencuentren con Rodrigo de Paul.

En su programa “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio), Juan Etchegoyen brindó algunos detalles.

“Hay novedades importantes ya que me vienen preguntando sobre Camila Homs, tengo la fecha en la que ella viajará con sus hijos a Europa para que se produzca el reencuentro de los pequeños con su papá, Rodrigo De Paul”, explicó.

Rodrigo De Paul y Cami Homs llegaron a un acuerdo económico.

“Y dicho sea de paso les comento que sobre la imputación que circuló en las últimas horas no hay absolutamente nada, ella no fue notificada por lo menos me dicen”, agregó.

De acuerdo con lo expresado por el periodista, se afirmó: “Según lo que me han informado, Camila ha decidido con su ex que a principios de marzo se genere el reencuentro, esto está confirmado”.

“Es increíble cómo un padre puede estar más de tres meses sin ver a sus hijos, pero bueno, cada familia es un mundo”, sentenció el conductor radial.