Calu Rivero compartió el momento en el que ordeñó a su vaca Aurora: “Qué bien se sintió el contacto con tu cuerpo”

Calu Rivero volvió a usar sus redes sociales para compartir una de las cosas que más ama hacer y es pasar tiempo en el campo con los animales. En más de una oportunidad, la actriz subió fotos con caballos y disfrutando de la naturaleza. Ahora, lo hizo junto a su vaca Aurora, a quien contó que ordeñó por primera vez y mostró el momento.

La artista está lejos de los medios y se refugió en La Corazonada, la vivienda ecológica que construyó en Laguna Escondida, Uruguay. Desde allí, Calu compartió un video con sus más de 900 mil seguidores en el que mostraba cómo ordeñaba a su vaca y le dedicó unas sentidas palabras al animal.

“La mamma, amma, ama incondicionalmente (SIC). Aurora, hermosa, aquí ordeñandote después de añooooos de no ordeñar a una vaca, que bien se sintió el contacto con tu cuerpo, el calor de tu cuerpo. Gracias por permitirme ayudarte a sacarte leche. Apoyo mucho. Te quiero mucho”, escribió la joven.

Calu Rivero. Gentileza.

Dignity, como ella misma pidió que la llamen hace un tiempo, le contó a la periodista Catalina Dlugui que la cuarentena la ayudó “a aprender a desapegarme de esos hábitos que ya no necesito más... También me sirvió para aprender a adquirir otros hábitos que me permiten mayor independencia. Como meditar ordenada y sistemáticamente, para poder organizar mi vida. Eso me gusta, me da mucho poder”.