Cachete Sierra se vacunó contra el COVID 19 y posó sin remera: “Me dijo que me sacara todo”

Este miércoles Agustín Cachete Sierra recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y, a través de su cuenta de Instagram, contó como fue su experiencia: “Primera dosis adentro”.

El participante de “La Academia” de Showmatch, sorprendió a todos sus seguidores con una foto en la que lo están inoculando semidesnudo. “Ojalá pronto estemos todxs vacunados y volvamos a la normalidad”, escribió al pie del posteo que recibió más de 100 mil likes y miles de comentarios.

“¿Por qué se ponía en cuero, señor?”, le consultó una usuaria, reparando en el detalle del actor luciendo su figura justo en el momento en que la aguja ingresaba en su brazo. “Me mata porque no hacía falta sacarse toda la remera para vacunarse”, observo otro seguidor. “La enfermera le sacó la remera completa jajaja” y “¿por qué se ponía en cuerooooo?”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

“La señora me dijo ‘sacate todo, Mabel’. Casi me pone música y todo. Una capa”, fue la graciosa respuesta de Sierra a sus fans. En otra de las imágenes, el ex “Casi Ángeles” muestra su carnet de vacunación y allí se observa que la dosis que le fue administrada era la de la Sputnik V.

¿Cachete Sierra está en una nueva relación?

Según el conductor y jurado de Showmatch, Ángel De Brito, el actor estaría en una relación con su compañera de baile, Fiorella Giménez.

El actor y la bailarina derrochan química. Google

No pasa nada entre Cachete y su bailarina. Nada de nada. Él es Uber en ratos libres”, escribió irónico el conductor de “Los Ángeles de la Mañana”. En la seguidilla de fotos se ve a la bailarina subirse al auto del artista con mucha confianza.

“Nosotros nos llevamos bien, hay buena química, paso a paso”, había dicho Sierra la semana pasada, cuando fue consultado por el mismo jurado. Pero De Brito siguió insistiendo que entre los participantes habría algo más que amistad: “Los veo como pareja, ya están saliendo”.

Ángel De Brito. Twitter