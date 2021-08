Britney Spears más libre que nunca: topless al aire libre y pelo savage

Britney Spears ha estado en las portadas de todos los medios de comunicación ya que después de 13 años logró lo que tanto deseaba y luchaba por conseguir: que su padre renunciara como su tutor legal. Jamie Spears administró toda la vida de la artista, dejándola sin la chance de decidir algo por ella misma.

Lo cierto es que hoy, la artista pop está más libre que nunca y así lo demuestra en sus redes sociales, donde publica, cada vez que puede, fotografías en topless. La felicidad le desborda de su cuerpo y la comparte con sus 33.4 millones de seguidores de Instagram.

En su última publicación, compartió cuatro tomas en la que se la ve con un short de jeans, su pelo rubio suelto, bien estilo savage, y sus manos agarrando y cubriendo sus pechos.

¿Por qué Britney Spears comparte fotos en topless?

Si uno recorre las redes sociales de Britney Spears nota que hay un montón de fotografías en topless, se la ve de espaldas y de frente, con más o menos ropa, con rosas rojas, botas bucaneras y así podríamos seguir detallando las postales.

Lo cierto es que la cantante se mostró sin corpiño y con una bombacha atada a los costados con solo unas tiritas y como epígrafe de dicho post, explicó el motivo por el que se muestra casi como Dios la trajo al mundo: tiene la necesidad de tomarse menos en serio a sí misma y a sus supuestas imperfecciones corporales.

“Apuesto a que se preguntan por qué expongo mi cuerpo AHORA, pues es porque nací desnuda en este mundo”, escribió y con tono humorístico precisó que su aumento de busto se debe a la “comida” y no a una cirugía o embarazo.

Además, Spears compartió sus pensamientos sobre la exposición de su piel y le dijo a sus fans que se siente como una persona “más ligera” cuando estaba desnuda y que quería verse en su “forma más pura”: “Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo, quiero que entiendan mis pensamientos sobre la exposición de mi piel. Sólo en una escala práctica de estar en su auto y darse cuenta de que llevas una estúpida camisa de manga larga en verano. La reacción inmediata a cualquier mujer que hace esto después de despojarse de una capa es MALDITA SEA, ME SIENTO MEJOR, por lo tanto pensás que te ves mejor”.

Y también recordó: “He tenido mil millones de espectáculos en los que he hecho eso y para mi horror uhhh bueno, a veces no me veía tan bien MUCHAS VECES. ¡Y es vergonzoso como la mierd*, pero en mi imaginación se sentía muy bien!”.

“Quería verme a mí misma de una manera más ligera... desnuda... como la forma en que nací. Y para mí, mirando hacia atrás en mis fotos es una locura la psicología en verme a mí misma en mi forma más pura, da evidencia de que el dolor, las lágrimas y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una mujer hermosa, sensible, que necesita mirarse a sí misma en su forma más pura”, sumó en el epígrafe.

“No, no voy a hacer fotos en topless durante el resto de mi vida porque sería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminado”, cerró.