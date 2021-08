Botas altas, short y pelo muy corto: la impactante foto vintage de Cristina Pérez

Cada noche Cristina Pérez deslumbra en el noticiero de Telefé no solo con su precisión y seriedad periodística sino también con su belleza.

A través de los años, la tucumana se mostró cada vez más a la moda y ajustada a las tendencias de la moda en cada emisión del noticiero y las presentaciones en las que participó como conductora.

Impactante look de Cristina Pérez

Ahora y para compartir con sus fanáticos de las redes sociales Cristina dejó en Twitter su mejor foto vintage en donde recreó un look al estilo Lara Croft: “Mis 22”, fue la única descripción que se vio junto a la imagen y que los followers festejaron.

Mis 22. La fotografía que Cristina Pérez compartió por el desafío viral. (Twitter) Twitter

Al pie de las montañas en Tafí del Valle, la periodista contó a la revista “Pronto” más detalles sobre la foto y dijo: “Ese fue un viaje a Tucumán muy especial, muy poquito tiempo después de que me viniera a vivir a Buenos Aires. Fue la primera vez de mis regresos, que volvía a las montañas y a Tafí del Valle…En esa época tenía amigos que hacían enduro, me invitaron a ir en expedición en moto y fue una aventura inolvidable porque no había hecho esa forma de viaje a Tafí”, comenzó diciendo la mujer.

Luego agregó: “Me acuerdo que volver de Buenos Aires y subirme a la moto con mis amigos para llegar así a la montaña fue una cosa de una emoción insuperable. En esa foto, paramos un ratito a ver el lago El Mollar, que se ve ahí atrás, que es muy cerca de Tafí del Valle. En esos viajes se sube a las montañas por la cuesta y si bien tiene algo de riesgo, se siente mucho más el vértigo. Vas cortando por zonas más afines a las motos pero es bastante vertiginoso. No lo había hecho nunca y fue impresionante. Tenía ese gusto de volver de la gran ciudad y tirarte a la tierra”, finalizó diciendo Cristina.