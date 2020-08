¡Bomba! Según Rodrigo Lussich, Marcelo Tinelli estaría saliendo con Laurita Fernández

Este viernes y dentro del divertido segmento de “Los Escandalones” donde Rodrigo Lussich presenta un ranking de notas con su estilo histriónico, el puesto número uno dejó a varios televidentes sorprendidos con una información que nadie se esperaba.

La noticia estuvo relacionada con Marcelo Tinelli y los rumores que circulan en los pasillos de LaFlia sobre una mujer que estaría muy cerca del conductor.

En medio de algunos intentos de reconciliación del padre de Cande Tinelli con Guillermina Valdés de quien se separó hace un par de meses, la noticia presentada por el uruguayo despistó a más de uno.

Según el panelista de “Intrusos” (América) Marcelo Tinelli estaría teniendo algo con Laurita Fernández: “¿Qué onda Tinelli? ¿Te estás reconciliando con Guillermina Valdés o harás caso a los que dicen que estás con Laurita Fernández? Es lo que dicen che, esa maldad”, contó Lussich sobre el acercamiento del presidente de San Lorenzo con la conductora del Cantando 2020.

También sorprendido por la información, Jorge Rial se refirió a la “guerra” desatada contra la ex de Nicolás Cabré por parte de Moria Casán y dijo: “Yo no sé nada de esto. Pero ahora puedo entender cierto ataque que hay sobre Laurita. Incluso hubo una parada de mano fea de una integrante del jurado que la ninguneó públicamente. No sé si es verdad pero ese rumor está instalado y algunos ya lo creen”.

Ante la apreciación del conductor Lussich sumó: “No solo está instalado sino que lo repiten como un mantra. Sobre todo, y siguiendo tu línea, a la hora de atacarla a ella como diciendo ‘y sí, está con Tinelli’, como si Laurita no tuviera suficiente mérito para conducir un programa de esas características. Seguramente con Laurita no pasa nada pero es el rumor instalado. Tal vez Tinelli tendría que salir a aclarar su situación”.

Ante todo lo dicho Adrián Pallares reveló una información que recibió y contradice a Rodrigo: “Marcelo pronto va a salir a decir ‘estoy reconciliado con Guillermina’”, finalizó.