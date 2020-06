Así sería la división de bienes en la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés seguirá dando de qué hablar por algunos días. Es que con el correr de las horas se van conociendo algunos detalles de los motivos que los llevaron a terminar la relación de ocho años y las consecuencias que traerá.

En el plano económico, fue la abogada Ana Rosenfeld quien dio detalles de cómo sería la división de bienes tras la ruptura. “En el caso de convivencia, salvo que vos pudieras acreditar una sociedad de hecho, que no creo que este sea el caso, lo único que le corresponde a la mujer conviviente -de más de dos años- es lo que se llama ‘compensación económica’. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que tienen un hijo en común, todo lo que tiene que ver con la cuota alimentaria”, comenzó explicando la letrada en diálogo con “Los Ángeles de la Mañana”.

Aunque cada uno maneja sus propios negocios, durante la relación ambos abrieron nuevas empresas. Sin embargo, no entrarían en discusión: “La palabra ‘ganancialidad’ literalmente no existe en la convivencia, gracias que existe la ‘compensación económica’, que significa mantener el estándar de vida que surge producto de empobrecimiento que sufre cada uno de los convivientes cada una de las partes”.

En consecuencia, según explicó Rosenfeld, “en lo único que no va a poder estar ausente Marcelo es en la cuota alimentaria” de Lorenzo, el hijo de seis años que tienen en común. Y destacando el accionar de Marcelo con todas sus ex parejas y sus hijos, quien trabajó en la separación de Tinelli y Soledad Aquino, madre de Cande y Mica Tinelli, dijo que “a Guillermina no le va a faltar nada, y a su hijo tampoco”.

Aunque a diferencia de otras crisis que tuvo la pareja esta parece ser definitiva, Ángel de Brito sorprendió al deslizar la posibilidad de la reconciliación: “Según lo que hablé con ellos, no descartan en algún momento volver. Decidieron interrumpir la relación para ver qué pasa cada uno por su lado, y para evitar los roces permanentes”, sostuvo el conductor.