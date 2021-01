Billie Eilish sumó de nuevo más de mil millones de vistas en un video de YouTube

Por segunda vez, Billie Eilish acumuló más de mil millones de vistas con el video de YouTube de “Lovely”, tema que registró en 2018 junto al músico Khalid y que se estrenó en abril de ese mismo año.

“Lovely” se utilizó como banda sonora de la segunda temporada de “13 Reasons Why”, gracias a lo que sumó miles de visualizaciones y así se sumó a “Bad Guy”, la primera canción de la joven cuyo video alcanzó, hace dos meses, esa cantidad de reproducciones en YouTube.

El videoclip de “Lovely” surgió de la propia Eilish, quien propuso que bailar junto a su colega dentro de una caja de vidrio, con ropa negra y rodeados de cadenas, para poder simbolizar la dependencia entre personas.

Con 19 años, Eilish está viviendo una fulgurante carrera musical y se transformó en una de las grandes apariciones de los últimos años por su música y el labor creativo que desarrolla con su hermano, el productor Finneas O`Connell.

En 2020, Billie recibió el reconocimiento de la industria musical al recibir varios premios Grammy por “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.