Benjamín Vicuña reveló una experiencia paranormal: “Se han querido comunicar muchas veces”

Este sábado, Benjamín Vicuña estuvo como invitado en “Podemos hablar”, el programa que conduce Andy Kusnetzoff. Una de las consignas era contar algo “paranormal” que hayan vivido y el actor chileno sorprendió a todos con su experiencia.

Luego de confesar que es una persona escéptica con respecto a este tipo de fenómenos, recordó lo que le sucedió con su familia cuando vivía en Chile.

“Había sido papá hace poco y empezaron a pasar diferentes episodios, como canillas que se abrían o los perros que ladraban. También estaba en mi intimidad y se me empezaban a poner los pelos de punta”, comenzó.

Y agregó: “La versión 2.0 de todo esto es que me empezaron a llamar desde mi casa. Yo atendía y no había nadie. Preguntaba si alguien estaba apretando el botón y me decían que no había nadie. Un domingo estábamos en casa y nos empezaron a llamar desde la propia casa. Atendía y escuchaba un ruido raro”.

Benjamín admitió que es “muy cagón” y contó que la situación se fue agravando, llegando a afectar tanto en lo personal como en lo laboral a todos los miembros de la familia, inclusive a su empleada doméstica.

La solución le llegó un día que conoció a un cura que se dedicaba a hacer exorcismos. Tras explicarle su problema, él aceptó ir a su casa, y le pidió que llevara un florero con agua, y a dos personas importantes. “Llevé a mi hermana y a mi viejo. Ellos ya sabían lo que estaba pasando”.

“Llevamos un florero con aguas y fuimos por toda la casa bendiciendola. Él hablaba en latín y yo pensaba que en cualquier momento aparecería un fantasma. Cuando terminamos me dijo ‘no pasó nada de otro planeta, pero te recomiendo que te cambies de casa’. A la semana la dejamos. No podíamos estar más, todos queríamos irnos”, relató el actor.

Pero no todo terminó ahí, el actor contó que mientras vivía en España también sintió algunas cosas raras.

“Me ha pasado de estar durmiendo y sentir que alguien me abrazaba. Aunque puede tener que ver con el sueño, ser una especie de limbo”, cerró.