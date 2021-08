Benito Fernández aseguró que tuvo un romance con una estrella de Hollywood: “Fue una historia de lo más linda”

Benito Fernández mantiene siempre un perfil bajo a la hora de referirse a su vida amorosa, pero esta vez se tomó una pequeña licencia y reveló que tuvo un romance con una figura internacional.

“Tuve una historia con alguien muy famoso que fue lo más lindo pero no nos enganchamos”, comenzó el diseñador textil en una charla con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. “Fue ver que, cuando uno trabaja y hace las cosas bien, puede conectar desde otro lugar con gente de manera impensada. Cuando uno es un laburador puede conectar desde otro lugar, eso fue lo que más me gustó, fue conocer a una persona interesante”, agregó el empresario que está soltero desde comienzos del 2020.

“¿Cuándo vos decís famoso es alguien de Argentina o una figura más de Hollywood, alguien internacional?” indagó el entrevistador, a lo que Benito contestó rapidísimo: “Fue un famoso internacional, cerca de Hollywood. No puedo decir el nombre porque no quiero involucrar a esta persona”, afirmó el modisto, sin dar más detalles de quién se trataba. “Trato de no involucrar, ya cuando hablás de sexo involucrás a tu gente y me parece que no está bueno. En lo posible, trato de no involucrar al otro. No tiene sentido y no corresponde”, añadió.

En otro pasaje de la entrevista, Fernández dialogó sobre la etapa sexual que está viviendo. “Desde los 60 años empecé a descubrir mucho más el morbo en el sexo. Tiene muchas aristas en las sensaciones que antes no las había vivido. Vamos con un sexo limitado y hay sensaciones desde decir cosas, cerrar los ojos, de cosas que no tienen que ver con algo violento, para nada, al contrario”, sentenció. “Me estoy deconstruyendo, vengo de una generación que ocultaba las inclinaciones sexuales, siento que en eso descubrí un montón de cosas re lindas”, cerró el diseñador.