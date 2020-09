Benito Fernández habló con Elsa Serrano horas antes del incendio que le costó la vida a la diseñadora

La noticia sobre la muerte de Elsa Serrano conmocionó a todos por la manera en que la reconocida diseñadora perdió la vida. Su cuerpo carbonizado fue encontrado entre los restos de lo que fue su departamento de Retiro luego de un terrible incendio en donde las pérdidas fueron totales.

Benito Fernández fue la última persona con la que se comunicó Elsa antes de morir y el diseñador conmovido por lo ocurrido uso sus redes sociales para recordar a su colega y amiga personal.

El diseñador se había comunicado con Serrano porque el miércoles a la tarde, el ex jurado de “Corte y Confección” (El Trece), había presentado una colección en la New York Fashion Week y a raíz de ese evento había hablado con su par.

“Estoy que no entiendo nada. Ella estuvo viendo y poniendo comentarios a las 18.10 de mi desfile de New York que estaban transmitiendo en YouTube”, comenzó diciendo Benito en comunicación con “Nosotros a la mañana”.

Luego dijo: “A las 18.20 me escribió felicitándome y pidiéndome que le guardara una campera” y media hora después le contestó pero la mujer nunca más respondió.

“Le contesté media hora después y ella no contestó el mensaje. No entiendo... A las 20 llegaron los bomberos y ya estaba todo así. No sé, todavía no entiendo. Estoy en shock”, aseguró Benito.

Luego en sus redes sociales Fernández posteo una foto junto a Serrano y escribió: “Amiga te quiero”. Y más tarde, en un mensaje enviado a Mariana Brey el diseñador dijo: “Estoy devastado, me hice muy amigo de ella en estos últimos meses”.

Al ser consultado sobre cómo se enteró de lo ocurrido Benito dijo: “Sí, una de las hijas de Elsa se lo confirmó la producción de Corte y confección... Yo le escribí a la hija y todavía no me contestó. Pero la verdad es que es un horror todo”.