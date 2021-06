Barby Silenzi provocó en Instagram con ropa interior de encaje rojo diminuto y tiritas imperceptibles

Barby Silenzi tiene un cuerpo que muchos envidian, su carrera en el mundo de la danza le regaló curvas únicas como así también su genética y sensualidad nata. Lo cierto es que ella sabe lo que genera en sus fans y en ellos piensa cada vez que posa y sube imágenes a Instagram.

Como ahora, que decidió mostrarse casi al desnudo y que sus 2.8 millones de seguidores quedaron hipnotizados por su belleza. Para promocionar un producto, la mujer de El Polaco escogió ponerse un conjunto de lencería bien ratonero, de color rojo, encaje y tiritas tan finitas que casi no se ven.

El detalle de la parte inferior es su doble cintura haciéndola más fatal y el triangulito diminuto que le cubre sus partes más íntimas. El look lo completó con unos zapatos cerrados súper altos de color marfil.

Días atrás, la participante de “La academia” la rompió con una foto subidísima de tono. Desde su balcón y sentada de espaldas sobre una banqueta alta, la joven rompió con todos los termómetros de la Argentina por el calor que generó.

Barby no para de arrasar con su sensualidad y es una experta a la hora de conquistar a sus seguidores de las redes y la televisión y esta vez no fue la excepción. Con su última aparición en “Showmatch” volvió a sorprender con un look infartante.