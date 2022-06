Barby Franco lució su bikini rosado de espaldas con el Caribe de fondo

Barby Franco enseñó en sus redes sociales su viaje de vacaciones por las playas paradisíacas de República Dominicana. La influencer se sacó fotos y videos posando de frente y de espaldas en microbikini color piel, que despertaron los suspiros de sus seguidores.

La modelo está en pareja con Fernando Burlando y que sueña con casarse algún día con él. Por otro lado, en algún momento Barby reveló que estaba con muchas ganas de ser mamá.

Inclusive se especuló con la publicación que compartió en la previa de algún examen de sangre, lo que despertó el rumor de que estaba iniciado un tratamiento de fertilidad. Pero ella misma se encargó de negarlo: “Nooo. Va a ser cuando Dios disponga”.

La influencer disfruta de las playas paradisíacas

En octubre pasado, tras haber superado una fuerte crisis de pareja, el letrado había confiado que también tenía ganas de agrandar la familia y que lo estaban intentando pero que no era fácil.

Barby no contó si el viaje lo realiza con Burlando o con amigas

Barby Franco no deja de cautivar con el contenido que comparte en su perfil de Instagram donde la sigue casi un millón y medio de personas. En sus redes se muestra trabajando duro en sus entrenamientos y también híper ardiente con looks elegidos especialmente para conquistar a sus fanáticos.

En esta oportunidad, enseñó cómo es su viaje de vacaciones en Samaná, Republica Dominicana. Con el fondo de las islas paradisíacas, la influencer posó de frente y de espaldas con una microbikini color piel que destacó su sensual figura. Sus seguidores comentaron debajo de los posteos con halagos a su espectacular físico.

La ex azafata demostró que tiene un físico impecable

En las publicaciones, Barby no mostró si está sola o acompañada de Burlando o de amigas. Rápidamente, los posteos llegaron a más de 15mil likes.

Barby Franco reveló que no estará en el Hotel de los Famosos

Uno de los seguidores de Barby le consultó si le gustaría estar en el reality de eltrece, El Hotel de los Famosos. Ante esto, Franco respondió: “La verdad que me llamaron para la primera, me gustó mucho la idea pero bueno, por X motivo de otro proyecto mío no pude, y ahora me llamaron para un reality que va a estar muy muy bueno, zarpado. No puedo contar nada”.

Antes del caribe, Barby estuvo de vacaciones por la nieve

Barby Franco desafió al frío con sus fotos en ropa interior en la nieve.

Barby Franco posando en Punta del Este

A sus 31 años, Barby se muestra muy sensual