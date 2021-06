Barby Franco imitó a Lady Gaga y Jimena Barón la liquidó por cómo cantó: “Era como un coreano”

Barby Franco fue una de las últimas participantes de la ronda de imitaciones de La Academia y su presentación generó disputas en el jurado. La novia de Fernando Burlando imitó a Lady Gaga, pero la única que la bancó fue su jefa y amiga, Pampita.

Barby Franco imitó a Lady Gaga. Gentileza.

La modelo optó por un gran desafío y, pese a que no sabe cantar, imitó a la multifacética cantante estadounidense que se destaca por su excéntrica personalidad. Sin embargo, el jurado no estuvo de acuerdo con su elección y le hicieron varias críticas por su presentación.

El primero de ellos fue Ángel de Brito: “La gente que no tiene talento para el canto, como vos, tendría que haber elegido algo más fácil que Lady Gaga, al menos para zafar con el baile. No me gustó nada”. Y agregó: “El inglés fue pésimo, no entendí nada de lo que dijiste”.

Luego llegó el turno de Pampita, quien intentó poner paños fríos y defender a su amiga por el baile. La conductora dijo que le encantó lo que Barby hizo en la pista y, aunque su voto era secreto, sus halagos anticiparon que le había puesto una muy buena nota.

La que no estuvo de acuerdo con eso fue Jimena Barón, quien fue sincera con la panelista de Pampita Online, y se enojó con su compañera por el voto amistad. “La elección fue piola porque vos bailas muy bien y eso hace que la gente conecte, porque deslumbras, pero el canto… Jesucristo”, comenzó su devolución.

“Elegís cantar en inglés, que tampoco pronuncias bien, entonces ahí no estuvieron inteligentes. Era como un coreano, algo rarísimo, no pude distinguir ninguna parte de la letra original, era tu propia lengua, una cosa extraña”, resaltó Jimena.

Y mostró su indignación con la nota de Pampita: “Estoy viendo el puntaje de Pampita y, como no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, voy a bajarte un punto y poner un cinco”. Hernán Piquín coincidió con La Cobra y De Brito y aclaró que “no entendió nada” de lo que cantó antes de poner un dos como puntaje.