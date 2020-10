Barbie Vélez lució unas esposas en las redes sociales y habló de su vida íntima en cuarentena

Luego del cierre de teatros y espectáculos por la llegada de la pandemia del coronavirus, muchos artistas y personas relacionada al espectáculo perdieron sus trabajos y comenzaron una pesadilla económica que dura hasta la actualidad.

Esa es la realidad de muchas figuras, entre ellas Barbie Vélez que sólo trabaja en producciones virtuales de modas y como embajadora de algunas marcas importantes.

Barbie Vélez esposada

Cansada de la monotonía de su hogar, la hija de Nazarena sorprendió hace algunos días en su cuenta de Instagram con una foto en donde se mostró esposada. Con sus manos levantadas hacia adelante la joven mostró el accesorio policial y sólo uso un emoji de un monito cubriendo su boca.

Sus 12.500 seguidores comenzaron a preguntarle sobre la situación a través de varios comentarios: "Y eso? Q pudo haber hecho una mujer tan hermosa como vos??? ", “No mi amor esposada no princesa”, “Qué paso?”, “Te amo”, entre otros.

Recientemente la actriz participó del programa de América “Estelita en casa” y comentó que con su novio Lucas Rodríguez, al comenzar la pandemia, se instalaron en la casa de su madre junto a Santiago Caamaño y su hermano Thiago: “Estamos todos en la casa de mi mamá: mi novio, el novio de mi mamá, mis hermanos. Hay diferentes cuartos, cada uno está medio en la suya...”, comenzó diciendo.

Luego ante la pregunte de Jey Mamonn sobre si podría aceptar tener una pareja abierta, Barbie comentó: “Poliamor. Soy cero poliamor, él no lo sé, que yo sepa no. Lo hablamos, no tocándolo como ‘empecemos con el poliamor’, sino que se charló en un momento que era un tema medio de moda. Pero él también, cero… Si estás en una relación... Yo soy muy anticuernos. O corta o decis ´che abramos la pareja y listo´. Eso me parece más valioso”, finalizó.