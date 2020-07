Barbie Velez se animó a un radical cambio de look y este fue el resultado

Durante el tiempo encerrados en casa, el aburrimiento llevó a más de uno a animarse a cambiar algo en su estilo. Ya sea un corte de pelo o un cambio de color, la cuarentena fue la excusa ideal para la renovación. Y una de las que se anotó en ese lista fue Barbie Vélez, quien en la noche del domingo sorprendió a sus seguidores con un platinado look.

Si bien la hija de Nazarena ya tenía un poco de rubio en su cabellera, a partir de anoche decidió dejar por un tiempo su color castaño natural y pasó a lucir completamente blonda. Aún extrañada con el resultado le pidió la opinión a sus más de 2,8 millones de seguidores en Instagram.

“Bueno, me animé. ¡Acá les presento mi versión más rubia! ¿Qué les parece? ¡Los leo! (Clavé el gorrito porque aún no me reconozco)”, escribió la actriz como pie de foto.

En la imagen se la ve posando de costado con su largo pelo, ahora completamente rubio, desde la raíz a la punta, acompañado por un gorrito de lana tejido de color beige.

La publicación fue un éxito y en menos de 12 horas ya había alcanzado más de 150 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios que elogiaban el arriesgado cambio.

“Te podes poner una pantufla en la cabeza y te va a quedar bien”; “Con esa cara todo te queda bien”; “Hermoso te quedó”; “Te queda muy lindo. Me encanta, más hermosa no podes ser Barbie”; fueron algunos de los elogios que le dejaron sus seguidores.

“Estoy muy contenta porque lo logré”, expresó en su stories, luego de mostrar la previa del proceso de coloración y el resultado final de la tintura que ella misma se aplicó en su hogar.