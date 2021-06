Banofee Pie, el postre favorito de Lady Di que fue una tortura para los participantes de “Masterchef”

La noche del martes en las cocinas de “Masterchef Celebrity 2″ quedó para el olvido. Nunca antes hubo una gala en la que todos los platos estuvieran mal y no quedaran ni parecidos a la réplica original. Fue una emisión súper accidentada.

Los participantes debieron hacer el postre favorito de Lady Di, el Banoffe Pie, una deliciosa unión entre banana, toffee y cookies de chocolate y crema. Una real tortura para Claudia Fontán, Georgina Barbarosa, Cande Vetrano, Alex Caniggia, María O’Donnel, Sol Pérez y Gastón Dalmau. Ellos protagonizaron una noche en la que no hubo estrellas porque ninguno hizo lo suficiente para llevarse el premio de este desafío.

Se trata de un joven postre inglés inventado en 1971, en el restaurante The Hungry Monk y su receta original fue publicada por primera vez en el libro “The deeper secrets of the Hungry Monk”, en 1974. Si bien hay versiones que incluyen chocolate o que utilizan dulce de leche para sustituir el toffee, es un dulce exquisito que todos deberíamos preparar.

Acá te dejamos la receta, adaptada a los productos que tenemos en la alacena. Es rápida, es fácil y no requiere de mucha cocción ni de artilugios extraños.

Ingredientes: 20 galletas de chocolate tipo Oreo; 70 grs. de manteca; 2 bananas; 3 cucharadas grandes de dulce de leche, 500 ml de crema; 70 grs. de azúcar; cacao y chocolate para decorar.

Preparación:

Triturar las galletas y cuando estén totalmente desintegradas, añadir la manteca derretida e integrar hasta lograr una masa homogénea, tipo arena de mar mojada. Colocar sobre un molde.

Llevar unos minutos al horno, dejar enfriar unos minutos. Colocar una capa de bananas cortadas en rodajitas previamente caramelizadas en una sartén y cubrirlas con dulce de leche. Llevar al frío.

* Si deseas usar toffee como lo dice la receta original, en vez del producto argentino, debéscolocar 50 grs. de azúcar a fuego bajo hasta que se convierta en caramelo de color tostado y agregarle 200 cc. de crema líquida templada, removiendo la mezcla al fuego hasta que se integre todo bien.

Decoración: Batir la crema y decorar el pastel. Espolvorear cacao y unos trocitos de chocolate y acomodar unas rodajitas. Llevar a la heladera durante una hora y queda listo para servir.