Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul mantendrían un romance

Luego de dejado a un lado los rumores de conflicto, Tini Stoessel confirmó su colaboración musical con Lali Espósito, y lo que podría haber sido calma tras zanjar esta polémica, la cantante vuelve a estar en el centro de la tormenta al revelarse que estaría en medio de un romance con Rodrigo De Paul.

“Ellos se habrían encontrado en Madrid y él la habría llevado al aeropuerto. Pero ya se habrían encontrado en Argentina en la semana del 12 de octubre”, aseguró Estefanía Berardi en el programa “Mañanísima”.

“En los últimos tiempos se habló de crisis. Ahora llamó mucho la atención que De Paul no felicitó por el cumpleaños a su mujer. No subió nada a las redes y antes lo hacía”, comentó la panelista, dando a entender que el jugador del Atlético de Madrid estaría atravesando una separación con Camila Homs, su esposa y madre de sus hijos.

Camila Homs y Rodrigo de Paul

“Una persona del entorno de Tini habría gestionado el encuentro, lo pasaron a buscar y lo llevan al lugar del encuentro”, detalló la panelista, quien reveló que el futbolista habría llegado al hotel “camuflado” para no ser reconocido.

“Él no se quedó mucho tiempo. La misma persona que lo llevó, lo volvió a llevar después a la AFA, donde ellos concentran”, cerró Berardi quien mas tarde también destacó que el futbolista y la cantante habrían compartido posteriormente un asado en Nordelta con amigos de ambos.

Hace unas semanas Rodrigo quedó en el medio del escándalo que significó el Wandagate, ya que era uno de los nombres que figuraba entre los amoríos de “La China” Suarez en Europa. Finalmente fue el propio De Paul quien desmintió todo esto: “Se volvieron locos, no la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, aseguró el futbolista en dialogo con Flavio Azzaro en su ciclo de Crónica Tv.