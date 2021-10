Aseguran que Sabrina Rojas se indignó con el romance de Luciano Castro y Flor Vigna

No todo es color de rosa para Sabrina Rojas, que si bien se muestra muy enamorada del Tucu López en una nueva apuesta al amor luego de la separación de Luciano Castro, ahora se conoció una noticia que sorprendió a muchos de los que admiraban la situación de los ex esposos.

En “Intrusos” (América) Adrián Pallares se refirió a la pareja y reveló que a la actriz no le gustó nada el romance de su ex con la joven bailarina y ex participante de “ShowMatch: La Academia” (El Trece).

“Luciano Castro dejaría la obra Desnudos por Sabrina Rojas” comenzó diciendo la productora del ciclo y luego Evelyn Von Brocke agregó: “Ella le mandaba muchas indirectas, chistes en escena”.

Redes de Luciano Castro

Luego Pallares tomó la palabra y dijo: “Se va de vacaciones a hacer surf, eso me lo dijo él. Hay que decir que a Sabrina Rojas le cayó pésimo lo de Flor Vigna, saquémonos las caretas”, detalló.

Para cerrar Rodrigo Lussich comentó la posible razón por la que Castro dejará “Desnudos”: “Luciano se iría de la obra porque así seguiría conviviendo con Sabrina Rojas y quiere algo más sano para su nueva relación con Vigna”.