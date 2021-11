Aseguran que Benjamín Vicuña se sintió traicionado por su nueva novia: “Fueron solo tres salidas”

Este miércoles trascendió que Benjamín Vicuña encontró el amor en los brazos de Romina Pigretti, una empresaria textil, antigua socia de Micaela Tinelli. Desde “Los Ángeles de la Mañana” aseguran que pese a que salen hace algunas semanas ya hay algunas diferencias en la pareja y que el actor le habría dicho a su entorno que sospecha que la empresaria lo traicionó.

En LAM, luego de que Yanina Latorre revelara la identidad de la nueva conquista de Benjamín y contextualizara sobre la situación de la pareja, Pía Shaw interrumpió y brindó información que le propició el circulo intimo del chileno: “Me sorprende que haya salido esta información. Sí, es cierto que fuimos a lugares públicos, fueron solo tres salidas, dos almuerzos en el mismo restaurante y una cena”.

Además, la panelista aseguró que Vicuña piensa que Pigretti fue la encargada de filtrar a la prensa que ellos tienen algo y aseguró que ellos no son novios aún. “En el entorno de ella dicen que son novios”, expresó Latorre.

La opinión de Eugenia la China Suárez sobre el nuevo amor de Vicuña

Hace un par de días, la revista Paparazzi anunció que el actor chileno habría conocido a la empresaria de moda y ex socia de Mica Tinelli y estaría “maravillado y embobado” por la ex esposa de Federico Lorré, dueño de “La Parolaccia”, según Diario Show.

Este nuevo amorío del actor chileno habría sido un alivio para la actriz, ya que al opinar sobre el nuevo romance de su ex, expresó: “Es un hombre libre que puede hacer lo que quiere”. Sin embargo, de acuerdo a la publicación, Suárez habría cambiado el tono completamente en el ámbito privado y opinó muy ácida sobre su ex y su nueva novia: “Que se vaya a caga... así no me jode más a mí”.