Benjamín Vicuña se mostró con su novia y la China Suárez disparó: “Así no me jode más a mí”

Luego de ser la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Eugenia “La China” Suárez vuelve a encontrarse en el centro de la polémica al dedicarle contundentes mensajes a su ex pareja y papá de sus dos hijos Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña, por su nueva novia Romina Pigretti.

Hace un par de días, la revista Paparazzi anunció que el actor chileno habría conocido a la empresaria de moda y ex socia de Mica Tinelli y estaría “maravillado y embobado” por la ex esposa de Federico Lorré, dueño de “La Parolaccia”, según Diario Show.

Benjamín Vicuña y China Suárez, ahora separados (Foto: web).

Asimismo, el mismo medio habló con la China para conocer su opinión sobre el nuevo romance de su ex. “Es un hombre libre que puede hacer lo que quiere”, fueron las palabras públicas de la intérprete.

Sin embargo, de acuerdo a la publicación, Suárez habría cambiado el tono completamente en el ámbito privado y opinó muy ácida sobre su ex y su nueva novia: “Que se vaya a caga... así no me jode más a mí”.

Benjamín Vicuña encontró nuevamente el amor

Benjamín Vicuña está en el centro de las miradas porque aparentemente está conociendo a alguien. En “Editando tele” contaron que el artista y Romina Pigretti están juntos. Ella es una empresaria textil que en el pasado fue socia de Micaela Tinelli.