Aseguran que Benjamín Vicuña está de novio con una amiga de Pampita

Este viernes, en el último programa de “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito lanzó un romance enigmático bomba: Benjamín Vicuña está de novio con una amiga de Pampita.

Tras algunas pistas que el conductor dio al aire, fue el hijo de Mariana Brey quien adivinó de qué famoso actor se trataba. Más tarde, desde Miami, Yanina Latorre brindó todos los detalles de esta incipiente relación.

“Vicuña tiene romance nuevo, aceptado por Pampita. Ella es la primera vez que está contenta de la chica que sale con Benjamín. No ofició de Celestina. Hasta ahora ninguna, ni la China, le gustaban a Pampita”, aseguró la angelita.

Sobre la chica en cuestión, Latorre comentó: “Tiene 32 años, es de buena familia, no es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata porque su papá es banquero. Es potra como pocas. Es muy amiga de las hijas de Ana Rosenfeld, es una familia muy top. Trabaja en marketing para una empresa”.

“Se conocieron en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Moritán. Es conocida de Pampita, tienen un buen vínculo y muchas amigas en común”, agregó.

Y aunque es bastante reciente, parece que fue amor a primera vista: “Desde ese día, nunca más se dejaron de ver. Ella está en Punta del Este, él la fue a visitar. Los vieron en la pileta juntos en un hotel de allá, en Casa Suaya. Él está fascinado con ella, hablan todo el tiempo”.

Incluso, Yanina detalló que Benjamín Vicuña celebrará Año Nuevo con sus hijos y con su madre en Buenos Aires, y luego viajará nuevamente a Punta del Este a ver a su novia. “En Punta, ella es vecina de Tinelli y muy amiga de Mica Tinelli”, concluyó.

¿Quién es la nueva novia de Benjamín Vicuña?

Finalmente, Yanina Latorre reveló el nombre de la joven de 32 años que está en pareja con el ex de Pampita y la China Suárez.

Se llama Eli Sulichin, y actualmente tiene su cuenta de Instagram en privado, seguramente advertida de que la noticia saldría a la luz.

Lo que sí se puede ver es que la siguen Vicuña, Wanda Nara, Cande Tinelli y Yanina Latorre.