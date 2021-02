Apareció una foto de Silvina Luna que confirmaría su relación con el ex de Floppy Tesouro

Desde hace algunas semanas la influencer y panelista de “Bendita”, Juariu confirmó que, a través de las redes sociales y de sus profundas investigaciones, algo estaba pasando entre Silvina Luna y el ex marido de Floppy Tesouro , Rodrigo Fernández Pietro.

La modelo y el arquitecto forman parte de un grupo de amigos que, desde hace varias semanas, disfrutan del sol y la playa en Panamá.

A comienzos de febrero Floppy confirmó entre lágrimas su separación y el difícil momento que estaba pasando la hija que tienen en común.

Pasadas las Fiestas de fin de año, el arquitecto se fue de viaje a Panamá y Silvina Luna estuvo muy cerca del ex de Tesouro en todo momento.

Algunas fotos mostraron a la pareja abrazada pero Tesouro desestimó los rumores de romance: “Se dicen muchas cosas, pero cuando yo era amiga de Rodri, Silvina ya era amiga de Rodri. Yo sabía de sus relaciones anteriores y él de las mías, los noviazgos que fueron públicos. Pero yo no me senté con él a hacer una lista, me parece patético”, señaló la actriz en “LAM”.

Redes de Silvina Luna

“Sé que tienen un vínculo de súper amigos, si el día de mañana, yo no formo parte en la vida de Rodri, sí como padres, y él decide formar pareja con Silvina o con quien le plazca, voy a estar feliz porque quiero que él sea feliz. Hoy doy fe de que no pasa. Si pasa más adelante es una decisión de ella”, dijo Floppy en ese momento.

Ahora aparecieron más imágenes que suman a la posibilidad de relación entre la modelo y el ex de la panelista. Fernández Prieto compartió una historia de Instagram que nuevamente involucraba a Luna.

Redes de Silvina Luna

Una selfie de amigos con Juampi Caraballo, campeón panameño de surf y, llamativamente, un posteo de Luna en donde consultó a sus fanáticos si no es tarde para aprender surf, deporte que apasiona al ex de Floppy.

A punto de abandonar el enorme y lujoso departamento que compartían en Puerto Madero, Tesouro dijo: “No entienden lo difícil que es comunicarle a una nena tan chiquita que apenas puede entender. Tiene cuatro años y entiende que algo está pasando”, finalizó Floppy muy amargada por la situación.