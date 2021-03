Antonio Laje estalló de bronca por el caso Maia, le pegó al Gobierno y pidió que “aprendamos a votar”

El caso de Maia Beloso trascendió la provincia de Buenos Aires y llegó a cada rincón de la Argentina. Por suerte, la aparición con vida de la nena de 7 años trajo calma y terminó con la angustia de sus seres queridos.

Y uno de los periodistas que tomó la palabra sobre este mediático caso fue Antonio Laje, quién apuntó lanzó fuertes críticas hacia el sistema político en su programa de América, con especial hincapié en Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

El conductor comenzó diciendo: “Esto que fue cadena nacional hace dos días es básicamente porque desapareció en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay municipios con cámaras y se le pudo dar exposición mediática. Si no entendemos esto, no podemos entender un fenómeno que es la Argentina, y que esto pasa muy seguido y no nos enteramos”.

¿Y si hubiese sido inverso, si desaparecía en Luján y venía a Buenos Aires? ¿Cómo creen que hubiese sido la repercusión mediática?”, preguntó el conductor, afirmando que en ese hipotético caso no hubiese tenido la misma repercusión.

“Maia no tiene escolaridad y eso te demuestra la realidad de la Argentina”, señaló Laje, y luego agregó: “Hay 316 mil chicos indigentes, no pueden comer lo básico, y después tenés entre el 52 o 57% , dependiendo si tomás el INDEC o la UCA, que de 17 años para abajo están en la pobreza”.

“¿Dónde está el Estado? Contame dónde está. Nos hablan los políticos del sistema presente, los subsidios. ¿Dónde m... está el Estado acá? Una chiquita de 7 años sin escolarizar con una madre drogadicta viviendo en una carpa, y al lado de un comedor para asegurarse al menos un alimento”, continuó el conductor de BDA con respecto al caso de Maia.

“El Estado tiene que servir para sacar a estos chicos de donde están y darles un futuro. No para pagar organizaciones sociales y punteros, para que después aparezcan un millón de mangos en una camioneta del Movimiento Evita. El Estado no tiene que estar para charla con Juan Grabois”, enfatizó Laje para decir que se debe ayudar a los niños pobres de la Argentina.

Antonio Laje pidió que los argentinos “aprendamos a votar”

“La Argentina está destrozada. A mi me asombra seguir escuchando a los políticos con su agenda cuando Argentina está socialmente destrozada. No podés tener a una chiquita de 7 años con una mamá drogadicta. ¿Dónde están? ¿De qué hablamos con el Estado? ¿Cuál es el futuro de esta chiquita?”, preguntó el presentador de televisión.

“¿Qué país ven los políticos? ¿Qué país ve Alberto Fernández cuando lo único que le importa es nombrar a un ministro de Justicia que lo primero que dejó en claro que va a ser el abogado de Cristina Kirchner? ¿Qué mi... de país ven? ¿Qué país ve, presidente? ¿Dónde está viviendo?”, continuó Laje apuntando contra Martín Soria.

“Esto no es solo responsabilidad de Alberto Fernández, que la tiene porque es el presidente, pero Argentina se viene destruyendo desde hace décadas presidente tras presidente, y lamentablemente estos se repiten, y son todos responsables de llegar a un país con 40% de pobreza. Cero futuro”, sostuvo el comunicador.

“Escuchar al presidente, al ministro de Justicia, a los kirchneristas fundamentalistas que lo único que les importa es el lawfare, cuando la Argentina se está destruyendo en pedazos y tenés metida al 50% de la gente en la pobreza, la verdad que da mucho asco”, disparó el piloto de avión.

“Es asco la sensación. Primero te duele y después te da un profundo asco escuchar a los políticos hablar de esto cuando deberían tener un único tema: cómo salvar a la Argentina de semejante crisis. ¿Y saben qué? No es con un ministro de Justicia que quiera ser abogado de Cristina Fernández. Y si Cristina Fernández tiene que ir presa, que vaya presa. Y si Mauricio Macri tiene que ir preso, que vaya preso”, lanzó Laje sin tapujos.

“Al común de las personas no nos importa lo que le pase a Cristina Fernández, a Mauricio Macri o a quien fuera, Lázaro Báez, Cristóbal López... no nos importa, solo les importa a los fundamentalistas de Macri o Cristina”, continuó indignado el periodista.

“A los que nos rompemos el c... trabajando, y tenemos la bendición de hacerlo porque en esta última triste cuarentena pésimamente gestionada muchos quedaron en el camino, lo único que nos importa es cómo tener un futuro en la Argentina, saber cómo educar a nuestros hijos para que no se vayan, sacarlos de la pobreza para que no tengan un futuro de delincuencia, que es eso lo que les espera”, consignó el conductor de BDA.

“Es desesperante escuchar a los políticos con su agenda de m... que nada tiene que ver con la nuestra y que no tiene que ver con la realidad. Un país en donde se funden las empresas y ponen más impuestos, entonces no van a invertitr y no se va a generar trabajo, pero claro, como la Argentina es fabrica pobres y eso le sirve a la política, entonces tenemos este país”, señaló Antonio.

“Lo único que va a salvarnos es la educación. Que a los chicos los saquemos de las villas, los eduquemos, les demos deportes, todo lo que sea posible para que tengan un futuro. Ojalá pase eso, porque el día que eso pase, a ustedes no los votan ni sus familiares, porque son un desastre gobernando. Los de ahora, los que estuvieron antes y los que estuvieron antes de antes”, enfatizó el periodista.

“El resultado de la Argentina, cuando lo comparás con otro país, tiene un único factor. La educación. Los países que avanzan son los que educan a la gente. Si estás educado, exigís gobernantes mejores porque no te pueden engañar”, siguió Laje para criticar a la clase política.

“Este caso de Maia, por supuesto hay que agradecerle a Dios que está viva, pero lamentablemente es un caso más. Te da una profundísima tristeza. Hay alegría, pero un profundo dolor porque esto es la Argentina mientras los políticos de cuarta quieren ver cómo se salvan el c... en la Justicia y se llenan de plata. Y en el peor o mejor de los casos, son unos inoperantes gestionando”, expresó enfadado el comunicador.

Antonio Laje cerró su editorial deseando un cambio para sus hijos y nietos en un futuro no tan lejano con una contundente consigna: “Ojalá aprendamos a votar. Esto se resuelve votando otra cosa”.